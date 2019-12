BELLEMARE, Soeur Lucienne



(S. Marie de Jésus)26 juin 1917 - 22 décembre 2019Au Carrefour Providence, le 22 décembre 2019, est décédée S. Lucienne Bellemare, religieuse de N.D. de Charité du Bon-Pasteur. Elle était la fille de feu M. Ubald Bellemare et de feu Mme Marguerite-Marie Gélinas.Outre sa Congrégation, elle laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces et amis.Exposition le 2 janvier 2020 de 15h à 17h et de 19h à 21h.Funérailles le 3 janvier 2020 à 13h30 au5655, rue De Salaberry, Montréal, QcInhumation au Cimetière de Ste-Geneviève.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à: Logis Rose-Virginie, C.P. 363, Succursale Rosemont, Montréal, Qc, H1X 3C6, www.logisrosevirginie.org - une oeuvre fondée par les Soeurs du Bon-Pasteur.