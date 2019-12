ST-MARSEILLE, Carmen

(née St-Gelais)



À Saint-Jérôme, le 18 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Carmen St-Gelais, épouse de feu M. Roger St-Marseille.Elle laisse dans le deuil ses enfants Joanne (René) et Benoit, ses petits-enfants Kevin, Bryan, Éliott et Ève, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 19 janvier 2020 de 14h à 17h au salon de la:Une liturgie aura lieu cette même journée, à 16h, au salon.Au lieu des fleurs, des dons à la Société Alzheimer des Laurentides seraient appréciés.Remerciements sincères aux préposées de l'unité prothétique de la résidence Le Verger ainsi qu'à Maude Lamoureux pour son dévouement.