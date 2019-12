BILODEAU, Thérèse



À Montréal, le samedi 14 décembre 2019 est décédée, à l'âge de 96 ans, Thérèse Bilodeau.Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 5 janvier 2020 de 11h à 17h et de 19h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.