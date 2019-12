PAGEAU, Dollard



À St-Hyacinthe, le 9 décembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé Monsieur Dollard Pageau, époux de Marie-Marthe Vanier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Normand et son épouse Wilhelmina TerSmitten et Diane, ses petits-enfants, Adrien, Éric et Adam Pageau, son arrière-petite-fille, Émilie, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6le samedi 4 janvier 2020 de 13h à 16h. Une cérémonie hommage sera célébrée en la chapelle de la résidence à 16h par M. Marc Perreault.Le personnel de la Résidence funéraire Maska, offre à la famille ses plus sincèrescondoléances et la remercie pour sa confiance.