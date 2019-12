FOURNIER, Claude



Le 22 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Claude Fournier.Il laisse dans le deuil, ses filles, Louise, Danielle (Claude Normandeau) et Manon (Patrice Trottier), ses petits-enfants, Noémie, Justine, Alexis, Xavier, Félix, Maxim, Jonathan, Rébecca, Florence et Charlotte ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses soeurs, Denise et Suzanne (Michel), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780www.salondemers.comLe samedi 4 janvier 2020 de 13h à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.