CHARTRAND, Michel



À Laval, le 25 décembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Michel Chartrand, époux de feu Mme Michèle Croteau.Il laisse dans le deuil ses fils Martin (Patricia) et Patrick (Annie), ses petits-enfants Isaac, Alexandre, Catherine, Ariane et Simon, sa soeur Madeleine, son frère Jacques, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi dès 9h au:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le samedi 4 janvier 2020 à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval.