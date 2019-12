NADEAU, Armand



À l'Institut de Cardiologie de Montréal, le 20 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, entouré de sa famille, est décédé monsieur Armand Nadeau, époux de feu madame Huguette Bouchard.Il laisse dans le deuil ses filles Diane (Sylvain) et Lucie (Alain), ses trois petites-filles Sophie (Simon), Vikie et Amélie, sa compagne des cinq dernières années Andrée, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera à la Salle St-Pierre du:le vendredi 3 janvier 2020 de 18h à 21h et le samedi 4 janvier 2020 de 9h30 à 11h30. Une célébration aura lieu au même endroit à 11h30, suivie d'un goûter.Un sincère remerciement au personnel du 4e étage de l'Institut de Cardiologie de Montréal, particulièrement à la Dre Julie Sirois-Leclerc, chef des soins palliatifs, pour leur professionnalisme, leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.