MONDOU, Lucien



À Boucherville, le 23 décembre 2019, est décédé à l'âge de 90 ans, monsieur Lucien Mondou.Il laisse dans le deuil ses enfants France, Ginette, Sylvie, Jocelyne et Michel (leurs conjoints), Rita Mondoux, mère de ses enfants, ses neuf petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants, ses soeurs Murielle et Lise, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 janvier 2020, de 12 h 30 à 15 h à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Source Bleue.