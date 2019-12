FRENETTE née DESSUREAULT Yolande



Native de St-Tite en Mauricie et citoyenne de Longueuil, fille de feu Fidèle Dessureault et de feu Léontine Moreau, Mme Yolande Dessureault, épouse de feu Roger Frenette, est décédée à l'âge de 89 ans, à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 16 décembre 2019.Mme Yolande Dessureault-Frenette laisse dans la peine ses enfants : Nicole, Louis-Georges (Manon Pinsonneault), Michel (Suzanne Dufresne), Suzanne (Jean-Pierre Gallant) et Micheline (feu Guy Boisvert), ses 5 petits-enfants : Nathalie, Jean-Charles, Pierre, Andréa, Myriam et leur conjoint(e). Elle laisse aussi dans le deuil son frère Yvon (Claudine Garnier), ses soeurs Madeleine (feu Michel Foucault) et Claire Dessureault (feu André Leblanc), ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Elle a maintenant rejoint ses soeurs Véronique (feu Roger Beaudoin), Rita (feu Gaétan Cossette) et Huguette (feu Maurice Demers); ses frères Jacques (feu Réjeanne Lafontaine), Jean-Claude (Normande Paquin), Marcel (Lise Denoncourt) et René-Paul (Michelle Baril) ainsi que sa belle-soeur Fleurette Frenette (feu Jacques Surprenant).De plus, la famille désire remercier la Dre France Blanchette ainsi que le personnel de la Résidence St-Malo pour tous les bons soins prodigués.La famille recevra vos condoléances, en présence des cendres, le samedi 4 janvier 2020 de 14h30 à 16h à la:Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée à la chapelle de l'endroit à 16h.Merci de ne pas envoyer de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.