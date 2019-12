MILLETTE, Pierre



À Saint-Jérôme, le 22 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Pierre Millette, époux de Mme Lucille Leduc.Outre son épouse Lucille, il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Michel Mousseau) et François (Josée Desjardins), sa petite-fille Rosie (Philippe Helms), ses frères et soeurs, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 11 janvier 2020 à 14h00 à l'Église St-Pierre (520, Boul. Bourassa, Saint-Jérôme, J7Y 3V7).La famille sera présente à l'Église à compter de 13h30 pour recevoir vos condoléances.Au lieu des fleurs, des dons à Pallia-Vie seraient appréciés.www.pallia-vie.ca