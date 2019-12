MONTPETIT, Normand



À Châteauguay, le 19 décembre 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Normand Montpetit, époux de Mme Danielle Deschamps.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son petit-fils adoré et meilleur ami Maxime Beauvais, ses parents Cécile Tanguay et Rosaire Montpetit, ses frères et soeurs Louise (Michel), Roland (Sylvie), Diane (Ghislain), Bernard (Marie-Claude), Richard (France), Luc (Linda), Lucie (Jacques), Benoit (Guylaine), André (Meritxell), Noëlla (Claude), Guylaine (Éric) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Direction des funérailles :Selon sa volonté, aucune célébration n'aura lieu.La famille tiendra une rencontre en hommage à Normand dimanche, le 5 janvier 2020 de 11h à 14h au Centre communautaire de Saint-Étienne-de-Beauharnois (430 rue de l'Église, St-Étienne-de-Beauharnois, Qc, J0S 1S0).