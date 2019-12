CLOUTIER, Christian



À Montréal, le 12 décembre 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé subitement M. Christian Cloutier, à l'Hôpital du Sacré-Coeur, fils de Rolland Cloutier et de feu Pauline AsselinOutre son père, il laisse dans le deuil son frère Emile (Claudette), sa soeur Francine (Roger), sa très bonne amie Maria Marques, ses neveux Jean-François (ses enfants Mélody et Olivier) et Benoît, sa nièce Carolyne, ses tantes, cousins, cousines, ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréalle dimanche 5 janvier 2020 de 14h à 22h et le lundi 6 janvier 2020 à partir de 9h, suivi du service funéraire à 11h en la chapelle du complexe, et de là au cimetière de Notre-Dame-des-Neiges pour l'inhumation.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.