VILLENEUVE, Madeleine



De Oka, le dimanche 22 décembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Madeleine Villeneuve, épouse de M. Jean Dagenais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils François (Claude) et Mario (France), ses petits-enfants Patricia (Etienne), Amélie (Alexandre), Martin et Luc (Juliette), ses frères Pierre (Frances) et Denis, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église d'Oka, 180, rue des Anges, Oka, le samedi 4 janvier 2020 à 11h. La famille recevra les condoléances dès 10h au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache.