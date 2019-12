PARENT, Pierre



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 décembre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Pierre Parent, fils de feu René Parent et de Mme Gabrielle Grenon Parent.Outre sa mère, il laisse dans le deuil son épouse Manon Poirier Parent, ses enfants Marie-Pierre (Pascal) et Jean-Philippe (Lyncee), ses cinq petits-enfants Amélia, Charles-Olivier, Félix-Antoine, Thomas et Maïka-Rose, ses frères et soeurs Pierrette (Jean-Marie), Alice (Pierre), Hélène, François (Micheline), Denis (Jenny), Mario (Carla) et Sylvain (Nathalie), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comle dimanche 5 janvier 2020 à compter de 13h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 15h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu).Nous vous invitons à transmettrevos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com