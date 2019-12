GUAY, Huguette née Vachon



À Laval, le 6 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Huguette Vachon, épouse de feu M. Laval Guay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge et Nathalie (Martin), ses petits-enfants, Alexandre, Guillaume, Laurent et Simon, ses frères Gilles (Laurette) et Michel, ses belles-soeurs Gilberte et Rita, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 4 janvier 2020, à compter de 9h, au :MONTRÉAL, 514-386-4642www.salonfunerairelfc.comUne liturgie de la Parole sera célébrée à 10h30 au salon.