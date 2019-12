Championnat mondial de hockey junior: une cuvée prometteuse pour l’Allemagne

OSTRAVA | L’Allemagne commence à faire de plus en plus de bruit sur la planète hockey et son retour parmi le groupe d’élite au Championnat du monde junior coïncide avec l’émergence de jeunes talents prometteurs au sein de son programme.

Les Allemands n’avaient pas vécu la frénésie du rendez-vous annuel du temps des Fêtes depuis 2015. Ils ont décroché leur place en vertu de leur victoire l’année précédente au Championnat de la division 1A quelques mois seulement après leur étonnante médaille d’argent aux Jeux de PyeongChang en l’absence des joueurs de la LNH.

Si l’attente a été longue, les Allemands pourraient bien ne plus devoir traverser l’exercice de nouveau, et ce, pendant quelques années, si l’on se fie à la qualité de leurs jeunes patineurs.

Du lot, le défenseur et capitaine Moritz Seider (1re, Det, 2019), l’attaquant Dominik Bokk (1re, Stl, 2018) – qui appartient désormais aux Hurricanes - ainsi que les jeunes sensations Tim Stutzle et John Peterka, classées en première ronde en vue du prochain encan, font particulièrement jaser depuis le début de cette quinzaine à Ostrava.

Rôles importants

À 17 ans seulement, Stutzle est d’ailleurs un élément important avec son équipe de Mannheim dans le circuit professionnel allemand (DEL). Le développement d’athlètes de pointe est devenu une priorité pour ce pays à qui on doit l’attaquant vedette des Oilers d’Edmonton, Leon Draisaitl. À une autre époque, les Marco Sturm et Uwe Krupp faisaient la fierté du hockey germanique.

«Le hockey allemand a fait d’importants changements au cours des dernières années et les jeunes ont plus de temps de glace et les entraîneurs leur font de plus en plus confiance, ce qui n’était pas le cas dans le passé. Ils ne se contentent plus de rester assis sur le banc. Je crois que nous allons dans la bonne direction», a expliqué Seider qui porte les couleurs de Grand Rapids dans la Ligue américaine.

Stutzle estime la cuvée actuelle pourrait marquer un tournant pour les années à venir. «Nous pouvons être la prochaine génération, mais nous devons continuer à travailler fort chaque jour», a lancé l’adolescent qui a récolté 23 points en 25 rencontres.

Gros tests

Membres du groupe de la mort qui comprend le Canada, les États-Unis, la Russie et la République tchèque, les Allemands ont peu de marge de manœuvre s’ils souhaitent continuer à côtoyer les puissances mondiales. Les deux pires formations – la dernière de chaque groupe – s’affronteront dans une série au meilleur de trois rencontres pour éviter la relégation.

Au lendemain d’une défaite honorable de 6-3 contre les Américains à leur rentrée, les joueurs arborant l’aigle sur leur uniforme se sont payé les Tchèques 4-3 sur leur patinoire, samedi, signant un premier gain au tournoi depuis 2014.

«Ça signifie beaucoup. Personne ne s’attendait à ça. On est très contents et on sait maintenant comment est bon, alors on peut les battre», a souligné Peterka au sujet des prochains adversaires – le Canada et la Russie.

«On veut rester dans le groupe mondial. On veut s’améliorer chaque match. On veut montrer qu’on peut tenir notre bout contre les grosses équipes», confiait l’entraîneur-chef Tobias Abstreiter avant le début des hostilités.

«C’est un groupe très difficile pour être honnête. Nous allons jouer contre des équipes incroyables et ce sera tout un défi pour nous. On va rendre leur vie difficile et je crois qu’on peut surprendre», a ajouté Seider.