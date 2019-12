Comment apprendre à s’aimer?

Je rêvais de devenir médecin, et mes parents, qui ne croyaient pas en moi, ont tout fait pour me décourager d’emprunter cette direction sous prétexte que mes notes en sciences n’étaient pas assez fortes. C’est vrai qu’elles ne l’étaient pas, mais s’ils m’avaient encouragée en ce sens, peut-être cela m’aurait-il incitée à travailler plus ?

Je suis l’aînée d’une famille de trois. Ma sœur, la deuxième, a fait justement médecine, cardiologie plus exactement, et mon frère le plus jeune est ingénieur civil. Tous les deux ont été poussés par mes parents qui ont toujours trouvé le moyen de les valoriser. Ce qui ne fut jamais mon cas.

Nous sommes tous les trois mariés et avec des enfants, et je suis la seule divorcée. Encore une fois, j’ai choisi le mauvais numéro. Parce que je ne croyais pas en mes capacités de séduire quelqu’un de solide, je suis allée vers le premier sur le bord de la route pour montrer à mes parents que moi aussi j’étais capable d’être aimée d’un homme.

Mes enfants ont choisi le camp de leur père sous prétexte que je les rendais malheureux avec mes éternels questionnements et mon mal de vivre. Je ne peux pas les blâmer, je me suis souvent fait dire que je n’étais pas une personne facile à côtoyer. Comme je ne me sens bien avec personne, j’ai peu d’amies.

Mes parents étaient des gens généreux et empathiques avec les autres, mais très sévères avec nous. Ça marchait avec ma sœur et mon frère qui ont suivi leurs ordres à la lettre, mais pas avec moi. Je ruais dans les brancards, et comme ils ne l’ont pas pris, ils m’ont fait payer pour ma capacité à ne pas me laisser marcher sur les pieds.

Je suis rendue à 60 ans, et après une longue carrière dans l’enseignement, je prendrai ma retraite à la fin de cette année. Je crains ce moment, car je me retrouverai alors pratiquement seule. Mes parents étant décédés et ne voyant mes proches et mes enfants que très rarement, je redoute le moment de me retrouver face à moi-même.

Vous dites souvent que notre vie, elle est ce qu’on en fait. Mais quand comme moi on n’a rien ni personne pour nous aider, comment voulez-vous qu’on aboutisse dans le bonheur au bout du chemin ? Et le pire, c’est que je n’aime pas ce que je suis devenue, et comme je ne sais pas par quel bout me prendre pour m’aimer moi-même, je suis dans un cul-de-sac total.

Anonyme

Je me demande sincèrement si vous êtes bien connectée à vous-même pour tenir pareil discours, ou si vous n’êtes pas qu’un simple robot programmé pour réagir négativement à tout sans en prendre l’entière responsabilité ? Il se peut que vos parents aient été inadéquats avec vous et parfaits avec votre frère et votre sœur. Mais se pourrait-il que votre habitude à ruer dans les brancards, comme vous dites, vous ait éloignée de tout le monde ?

Quand on n’aime pas ce que l’on est, on prend le temps de creuser au fond de soi pour comprendre le pourquoi d’un tel rejet de soi-même. Puis on va chercher les outils pour s’améliorer, ne serait-ce que pour se supporter soi-même. La solitude dans laquelle vous vous êtes laissée couler vous a probablement empêchée de trop souffrir des barrières que vous avez dressées vous-même le long de votre route. Mais maintenant que le dernier droit de votre vie s’annonce, vous voyez venir avec appréhension ce face à face avec vous-même. Je terminerai avec une suggestion de lecture qui vous apportera quelques pistes de réflexion : « L’amour de soi, guérir tout simplement » par Michelle Roy chez Béliveau Éditeur. Sachez aussi qu’il n’est jamais trop tard pour se mettre sur les bons rails et donner un nouveau souffle à sa vie.