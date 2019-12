BELCHAMBER, Ronald



À Melocheville le 22 décembre 2019 à l'âge de 71 ans, est décédé M. Ronald Belchamber, époux de Mme Diane Chiasson.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louis (Carole Legault), Danny (Miriam Larivière) et Jonathan (José Kessler), ses petits-enfants Elizabeth, Andrew, Victoria, Maude, Thalie, Jessie et Jason, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 5 janvier 2020 de 10h à 15h30 au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole se tiendra le dimanche 5 janvier 2020 à 15h30 en la chapelle du salon.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer ou au centre d'hébergement Dr Aimé-Leduc à Salaberry-de-Valleyfield.