COURNOYER, Gérard



Au Manoir St-Patrice à Laval, le jeudi 26 décembre 2019, est décédé à l'âge de 86 ans, Gérard Cournoyer, époux de feu Marie- Paule Ladouceur.Il laisse dans le deuil ses deux filles Ginette (André) et Lyne, ses petits-enfants Gabrielle (Aurélien), Julie, Émylie et Marie-Ève (Simon), ses arrière-petits-enfants, son frère Rolland, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 4 janvier 2020 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation CHU Ste-Justine seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel du Manoir St-Patrice pour les bons soins prodigués.