BEAUCHAMP, Guy



À Saint-Jérôme, le 20 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Guy Beauchamp, époux de feu Mme Marguerite Laroche.Il laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Suzanne), Céline (Albert), Denise (Aurel), Robert (Irène), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 3 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 4 janvier dès 9h au salon de la :Les funérailles seront célébrées le samedi 4 janvier à 11h en la Cathédrale de Saint-Jérôme.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié.