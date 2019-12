David Perron, l’homme qui fait la différence

Pour une quatrième fois depuis le début de la saison, l’attaquant québécois David Perron a tranché en prolongation. Il est ainsi devenu le premier joueur dans l’histoire des Blues de St. Louis à inscrire quatre buts dans de telles circonstances lors d’une seule et même campagne.

Cette fois, Perron a profité d’une échappée pour déculotter le gardien Connor Hellebuyck et mener les siens à un gain de 5 à 4 face aux Jets, vendredi soir, à Winnipeg.

«Il y a beaucoup de choses qui me venaient en tête, j’hésitais entre un tir entre les jambes ou peut-être un lancer d’un peu plus loin. J’ai toutefois tendance à aller sur le revers, c’est ce que j’ai fait et ç’a fonctionné», a décrit Perron, sur le site web de la Ligue nationale de hockey, au moment de commenter son superbe but.

Perron domine les Blues avec 39 points en autant de parties. Il mène surtout la LNH avec ses quatre buts en prolongation, lui qui avait fait le coup trois fois en l’espace de sept matchs, entre le 27 octobre et le 9 novembre.

En répétant l’exploit à son 39e match de la saison, l’athlète originaire de Sherbrooke est seulement le deuxième joueur de l’histoire de la LNH à marquer quatre fois en prolongation avant la 40e rencontre de la saison de son équipe. Jonathan Toews l’avait fait, également en 39 matchs, avec les Blackhawks de Chicago en 2015-2016.

Sept victoires consécutives

Grâce à Perron, les Blues ont par ailleurs obtenu une septième victoire consécutive pour porter leur fiche à 25-8-6. Ils dominent ainsi, avec 56 points, le classement de l’Association de l’Ouest.

Malgré tout, l’entraîneur-chef des Blues Craig Berube n’était pas pleinement satisfait de sa troupe au terme de la rencontre de vendredi à Winnipeg.

«Nous devons être meilleurs défensivement, a-t-il plaidé. Je pense que certains buts de l’adversaire ont simplement été causés par des revirements que nous ne commettons pas normalement. Les Jets forment une bonne équipe et nous serons encore mis au défi dimanche.»

Les Blues et les Jets doivent effectivement se retrouver, dimanche, à St. Louis. La formation de Winnipeg devra pour sa part se méfier de Perron, d’autant plus si le match atteint la prolongation.