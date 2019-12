KOJZAR, Walerian



À Longueuil, le 20 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Walerian Kojzar.Il laisse dans le deuil, sa soeur Katarzyna, son frère Antoni ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 11 janvier 2020 à 9h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 11h à l'église Our Lady of Czestochowa, 2550, avenue Gascon, Montréal, Qc, H2K 2W6 et de là, au Cimetière Le repos Saint-François d'Assise.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié en sa mémoire.