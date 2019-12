Des jeux de société sans arrêt pendant 24 heures

MONTRÉAL | Les parties de Monopoly qui peuvent s'étirer sur quelques heures n'ont rien d'impressionnant pour les vrais amateurs de jeux de société. Cette fin de semaine, une dizaine d'entre eux se sont donné rendez-vous à Montréal pour jouer pendant 24 heures, sans jamais s'arrêter.

Rencontré samedi au tout début du défi, Sébastien Boissonneault a promis qu’il ne fermera pas l’œil jusqu’à dimanche, midi.

«Le truc, c’est: boire de l’eau, manger léger, commencer à boire du thé dans le milieu de la nuit et graduellement passer à la caféine. La lumière du jour donne toujours un petit boost à la fin», a raconté celui qui participe à cet événement depuis le tout début, il y a sept ans.

Une fois par année, c’est l’occasion pour lui de tisser des liens avec d’autres adeptes de jeux de société.

PHOTOS ÉTIENNE PARÉ/ Agence QMI.

Le 24h de jeux, qui se tient au café La Récréation dans le Quartier Latin, est également une opportunité pour faire des découvertes, d’autant plus que des créateurs viennent y tester leur dernière création.

«Comme on a le temps, on peut essayer des jeux plus longs auxquels on ne jouerait pas nécessairement chez nous», a commenté Sébastien Boissonneault, en plein milieu d’une partie de Pathfinder, un jeu de rôle qui demande énormément de concentration.

Survivre aux 24 heures

Ces loisirs intellectuellement très prenants, qui accaparent parfois jusqu’à une dizaine d’heures, M. Boissonneault préfère les garder pour les premières heures du défi. Quand il commence à ressentir les effets de la fatigue, il s’en remet aux jeux plus légers.

Martin Chalifoux et Nadyne Labelle comptent suivre le même mantra pour passer à travers leur premier 24h de jeu, un événement qu’attendaient avec impatience les deux passionnés.

PHOTOS ÉTIENNE PARÉ/ Agence QMI.

«On est un vieux couple, ça nous permet de faire des activités ensemble. Avant, on était plus chacun de notre côté. Avec les jeux de société, on rencontre plein de nouvelles personnes et on apprend beaucoup», a confié Mme Label, qui avait revêtu son pyjama dès le début du défi, question d’être confortable.

L’ambiance bon enfant s’y prêtait bien, et ce, même si aucun enfant n’était parmi les participants.

Martin Chalifoux et Nadyne Labelle avaient fait garder les leurs. De toute manière, chez eux, ce sont les parents qui préfèrent jouer.

Popularité croissante

«Avec le travail, les jeux vidéo et les séries, les gens ont besoin de décrocher de leur écran. Le jeu de société, c’est le meilleur prétexte pour rencontrer de nouvelles personnes», a avancé Sylvain A. Trottier, l’organisateur du défi 24h, dépassé par la popularité grandissante de ce passe-temps chez les adultes québécois.

Un phénomène qui n’est pas que local, observe M. Trottier. Selon lui, entre 2000 et 5000 nouveaux jeux sortent chaque année à l’échelle de la planète.