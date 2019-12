MESSIER, Bernadette

(née Foisy)



À Montréal, le 13 décembre 2019, est décédée, à l'âge de, Madame Bernadette Foisy Messier.Elle laisse dans le deuil son neveu Yvon Deschamps (Suzanne Charbonneau), ses nièces Suzanne Foisy (Grégoire Marsolais) et Gabrielle Deschamps (Fernand Desbiens), ses petits-neveux, petites-nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église paroissiale de L'Assomption, 385, rue Saint-Pierre, L'Assomption, le samedi 4 janvier 2020, à partir de 10h. Les funérailles suivront à 11h.au personnel des Ressources intermédiaires Sainte-Germaine-Cousin pour les cinq années d'attentions prodiguées à notre tante.