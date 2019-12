«Il n’est pas trop tard pour gagner le trophée Norris»

TAMPA | Fidèle à son habitude et malgré son statut de vedette dans la LNH, Victor Hedman a été très généreux de son temps dans le vestiaire après l’entraînement des siens samedi matin.

Les joueurs suédois ont ce point en commun d’être très attentif aux questions des journalistes, et le défenseur du Lightning de Tampa Bay ne fait pas exception à la règle.

Sans surprise, Hedman est l’un des meilleurs pointeurs de son équipe comme le montre sa fiche de neuf buts et 27 passes depuis le début de la saison.

Si la tendance se maintient (il a récolté quatre mentions d’assistance hier soir contre le CH), il pourrait se diriger vers une récolte de 80 points, ce qui lui permettrait de dépasser son plateau de 72 acquis en 2016-2017.

Hedman est le premier à reconnaître que les performances de l’équipe passent avant les statistiques individuelles, mais il se dit heureux de son sort.

« Il est encore trop tôt pour penser à un aussi gros total de points, a-t-il raconté en entrevue au Journal de Montréal. Mais on m’utilise dans une position où je peux et je dois produire offensivement.

Je joue de grosses minutes également, poursuit-il. J’ai toujours aimé me porter à l’attaque et je n’hésite pas à utiliser mon tir. J’aime la façon dont je joue et je suis en santé. Je cherche toujours à faire la différence dans un match, c’est mon objectif. »

Un joueur d’impact

Ils sont déjà bon nombre d’observateurs à prédire le trophée Norris, non sans raison, à l’Américain John Carlson, des Capitals de Washington. Mais Hedman et Shea Weber, qui se sont affrontés samedi soir à Tampa, sont aussi des prétendants sérieux pour l’obtention de cet honneur décerné au meilleur défenseur de la LNH.

Photo Agence QMI, Martin Chevalier

De Weber, le Suédois gaucher de 29 ans, choix de premier tour du Lightning (deuxième au total) lors de la séance de repêchage de 2009, n’a que des éloges à formuler.

« Mon niveau de respect envers lui est très élevé, avoue Hedman. J’ai eu la chance de jouer avec lui au match des étoiles à Los Angeles. C’était pratiquement la première fois que je le rencontrais en personne.

C’est un gars incroyable. Il a un immense impact pour le Canadien. Il produit à un très bon rythme. Il est l’un des meilleurs défenseurs de la LNH depuis tellement de saisons. C’est agréable de le voir en santé, mais il faut juste l’empêcher de tirer la rondelle. »

Un candidat logique

Contrairement à Hedman, lauréat en 2017-2018, le défenseur du Canadien n’a jamais gagné le trophée Norris.

« C’est étonnant de constater qu’il ne l’a jamais gagné, avoue-t-il. Mais, ce n’est pas un trophée facile à remporter. Il y a plusieurs bons joueurs dans la LNH. Il fait partie des défenseurs que je regarde et que j’admire. C’est difficile de jouer contre lui, il est tellement fort devant son filet.

Il a aussi une bombe comme tir. Il n’est pas trop tard pour lui de gagner le Norris. »

Hedman a rappelé que son compatriote Nicklas Lidstrom a gagné son premier trophée à l’âge de 30 ans.

« Et si je ne me trompe pas [cette statistique est la bonne], Lidstrom a terminé sa carrière avec sept trophées Norris à son palmarès. Je ne compare personne à Nik, mais il n’est jamais trop tard. Weber pourrait le gagner un jour. »

Un bel honneur

Nul n’est besoin de rappeler aux représentants du Lightning leur cruelle élimination en quatre matchs contre les Blue Jackets de Columbus (et dès le premier tour par surcroît) le printemps dernier, alors que plusieurs les voyaient remporter les grands honneurs en séries éliminatoires.

« On n’y pense pas, répond le colosse de 6 pi et 6 po. Notre objectif, c’est de gagner la coupe Stanley. N’empêche que c’est un honneur de se voir attribuer le Norris. C’est très valorisant de te faire reconnaître comme le meilleur de ta profession. »

Hedman est devenu le troisième joueur de son pays à voir son nom inscrit sur le précieux trophée après évidemment Lidstrom (Red Wings de Détroit) et Erik Karlsson qui l’a mérité à deux reprises (2011-2012 et 2014-2015) dans l’uniforme des Sénateurs d’Ottawa.

« Mais, répète-t-il, j’aimerais mieux remporter la coupe Stanley. C’est ce trophée qui est constamment dans mon esprit. Je voudrais la soulever à la fin du mois de juin avant la remise des honneurs individuels. »