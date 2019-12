«J’ai passé proche de perdre ma sœur quand j’avais 11 ans», confie Jonathan Trudeau

L’animateur Jonathan Trudeau s’est confié sur un événement qui a été marquant dans sa jeunesse.

Dans le balado Tire-toi une bûche avec Master Bougaricci, disponible sur QUB radio, Jonathan Trudeau est revenu sur le moment où il a failli perdre sa sœur lorsqu’il était âgé de 11 ans.

«J’ai passé proche de perdre ma sœur quand j’avais 11 ans. À cette époque-là, je rentrais dans mon adolescence. Je ne peux pas dire qu’on avait la meilleure relation du monde. Ma sœur a passé une dizaine de jours dans le coma suite à une erreur médicale. On a vraiment passé proche de la perdre», a-t-il affirmé.

Cet épisode a littéralement changé l’animateur et sa relation avec sa sœur, qui l’a d’ailleurs initié à la politique.

«Cet événement-là a redéfini ma vie au complet. La personne que je suis, mon côté sensible. Le petit gars de 11 ans qui a une sœur qui passe proche de mourir, t’es mis de côté pendant un certain temps, ça te questionne, ça finit par te rattraper, mais finalement, il reste que ç’a a soudé notre famille et surtout avec ma sœur», a-t-il déclaré à Master Bougaricci.

L’animateur de QUB radio indique que ce lien est encore très fort malgré leur quotidien chargé.

«Là, on vieillit, alors on se parle un petit peu moins, mais pendant de nombreuses années, même quand j’avais 25 ans, ma sœur et moi, on pouvait se parler trois fois par jour. Là, on a des vies un peu débiles ma sœur et moi, alors on se parle plusieurs fois par semaine, on s’écrit beaucoup, et reste qu’on a cette proximité-là quand même», a expliqué Jonathan Trudeau.