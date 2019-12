LONDRES | Le magasin Harrods est en soi une des attractions touristiques de la capitale britannique et la période de Noël y est complètement folle... surtout celle de l’Après-Noël. Ce magasin est la Mecque du Boxing Day.

Photo collaboration spéciale, Gilles Proulx

On m’a raconté que des maniaques de la chasse au rabais commencent à faire la queue pour entrer chez Harrods le 26 décembre à compter du... 24 décembre ! Ces irréductibles passent donc toute la journée de Noël dans un sac de couchage sur une chaise devant la porte. Les portiers les connaissent. Voilà une institution peu banale ! À Montréal, ce qui s’en rapproche le plus, c’est Holt Renfrew, maintenant sous le toit d’Ogilvy, bâtiment de 1866, par ailleurs inspiré de Harrods, fondé en 1849.

Ce qui m’a le plus impressionné chez Harrods, c’est le personnel. Je me questionne quant à l’entraînement octroyé à ces employés pour qu’ils soient aussi polis, souriants et bien habillés. Ils ne sont certainement pas payés au salaire minimum ! On a ici affaire à des vendeurs de profession et je présume que leurs commissions sont intéressantes.

Photo collaboration spéciale, Gilles Proulx

Malgré tout, le luxe du magasin n’est pas donné. Cravates à 400 $. Montres à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Voilà qui ne s’adresse pas tant aux riches qu’aux très riches... d’autant plus que la livre sterling est une monnaie forte. Le milliardaire Mohammed Al Fayed, dont le fils Dodi a fréquenté l’ex-princesse Diana avant de mourir avec elle à Paris, a acheté Harrods dans les années 1980. C’est maintenant un groupe qatari qui en est propriétaire. Même si des étrangers la possèdent, l’institution demeure très londonienne, quoique bien sûr très française aussi par certaines de ses marques fétiches.

Photo collaboration spéciale, Gilles Proulx

Le visiteur aux moyens plus modestes finit par acheter un petit quelque chose à rapporter chez lui : du thé, une cravate, un foulard, etc. L’étiquette Harrods n’étant pas à dédaigner. C’est là que la famille royale s’habille. Voilà qui fait de la bonne publicité !