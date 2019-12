La prochaine étape du nationalisme québécois

J’ai eu l’occasion de le noter récemment, en 2019, le nationalisme québécois est parvenu à renaître politiquement. La loi 21 représente une grande victoire nationale. Elle traduit politiquement notre aspiration collective à la laïcité, qui ne peut s’accompagner que d’une rupture avec le multiculturalisme canadien. Elle rappelle que nous sommes maîtres chez nous et que nous sommes en droit de déterminer les repères de l’identité collective. Il faudra évidemment la défendre contre le régime canadien qui cherchera à l’invalider: ce temps viendra. Cela dit, la loi 21 ne saurait suffire. Elle représente non pas le point d’aboutissement de notre renaissance nationale, mais le point de départ à d’une entreprise de réanimation politique du Québec. Alors la question que doit se poser le gouvernement est plutôt simple: quelle sera la suite?

Les chantiers de la reconstruction nationale sont connus, mais il vaut la peine de les rappeler.

Le gouvernement Legault devra, urgemment, s’engager pour la francisation de Montréal et contre son anglicisation. La formule peut sembler incantatoire mais il n’en est rien. Il s’agit d’éviter la séparation mentale et identitaire entre la métropole et le reste du Québec. Pour cela, il faut s’assurer que la majorité historique francophone n’y soit pas considérée comme une communauté parmi d’autres. Il faut réinscrire Montréal dans le cadre symbolique de la nation québécoise et empêcher que la métropole ne se constitue en société distincte ou en enclave identitaire canadienne au cœur du Québec. Dans cet esprit, la francisation des services publics est essentielle. En fait, il faut que le français devienne vraiment la langue officielle du Québec.

Dans cette perspective, il importera d’enfin poser clairement la question de l’immigration, en marquant une claire rupture avec le principe de l’immigration massive que nous impose le régime canadien mais auquel se sont ralliées nos élites économiques et médiatiques. Qui l’esquive se réfugie dans un univers parallèle. Il suffit de s’intéresser à l’évolution électorale du Québec depuis quinze ans pour constater que sa transformation démographique s’accompagne d’une transformation politique. Plusieurs croient qu’aujourd’hui, il ne serait tout simplement plus possible de gagner un référendum sur l’indépendance, à cause de cela, et que dans une quinzaine d’années, c’est la simple élection d’un gouvernement nationaliste qui sera impossible. L’immigration, en d’autres mots, a une dimension politique, et il ne devrait pas être scandaleux de le reconnaître et d’en tenir compte dans notre réflexion sur l’avenir du Québec. Il faudra baisser les seuils d’immigration. Et les baisser vraiment.

On ne peut poser la question de l’immigration sans poser celle de l’intégration. Rappelons-le: il ne s’agit pas seulement de s’intégrer à la diversité montréalaise, comme on dit aujourd’hui, mais de s’intégrer à la nation québécoise et à la majorité historique francophone qui en forme le noyau identitaire. Il faudra, plus tôt que tard, que le gouvernement québécois définisse clairement une politique d’intégration centrée sur le principe de la culture de convergence. Quoi qu’en disent ses promoteurs, le concept d’interculturalisme est trop mou et trop flou pour définir adéquatement notre modèle d’intégration – en fait, c’est un double raté du multiculturalisme canadien. La vocation des nouveaux arrivants est de dire Nous avec la nation qui les accueille. Une politique d’intégration qui ne se donne pas cet objectif est contre-productive et se retourne contre la société d’accueil. Le concept de culture de convergence est par ailleurs inscrit dans notre tradition politique: il en représente le vrai fil conducteur. Le Québec est un État national enclavé dans la fédération: qu’il s’assume comme tel.

Le plus rapidement possible, il faudra aussi abolir le cours ECR, dont on sait depuis le début qu’il n’a pas pour objectif de transmettre une culture religieuse aux élèves mais bien à définir dans une perspective très marquée idéologiquement leurs attitudes devant la «diversité». Il s’agit, en fait, de fabriquer à l’école de parfaits petits multiculturalistes. À défaut de convaincre les parents, le parti diversitaire a décidé d’endoctriner les enfants. Nous sommes devant une opération de rééducation identitaire à grande échelle. L’école doit transmettre un savoir et non pas servir à implanter un programme politique. Par quoi remplacer ECR, demandent certains. En accordant davantage de place à la littérature, à l’histoire, à la géographie, évidemment.

Il serait aussi nécessaire de mettre à jour la politique culturelle pour lutter contre l’américanisation mentale de la société québécoise. Il ne s’agit pas de s’isoler culturellement du reste de l’Amérique du nord mais de ne pas se laisser annexer culturellement par l’empire américain qui nous impose un imaginaire qui nous est radicalement étranger. Dans le même esprit, il serait nécessaire, comme l’avait envisagé le gouvernement de Pauline Marois, de s’intéresser à la place des études québécoises à l’université, pour leur redonner la place qu’elles n’auraient jamais dû perdre. Il importe, plus que jamais, que le Québec se pense à partir de sa propre expérience historique, à partir de sa propre réalité sociologique. Lorsque la pensée se désincarne, la nation tend à devenir intellectuellement insaisissable et le simple fait d’en appeler à son identité devient un scandale.

On pourrait dérouler longtemps ce programme. Mais on en comprend l’esprit.

Il se peut que la CAQ ralentisse le mouvement. Plusieurs courants s’y croisent, et tous ne sont pas également travaillés également par le nationalisme. De ce point de vue, le PQ, qui commencera bientôt sa course à la direction, devrait occuper clairement le créneau du nationalisme décomplexé. Le PQ ne devrait pas se définir comme un parti progressiste provincial attaché à une conception terriblement désincarnée de la souveraineté mais comme un parti indépendantiste et nationaliste posant ouvertement la question du régime et s’opposant clairement au multiculturalisme qui désincarne et aliène les peuples. C’est même pour lui la condition de sa renaissance électorale et politique. Chose certaine, le mouvement nationaliste poursuit sa réflexion et fait ce qu’il peut pour imposer ces thèmes essentiels dans la conversation démocratique, même si cela déplaît aux gardiens du régime canadien.