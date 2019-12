Le capitaine d’ÉCJ s’attire l’ire des Russes

Barrett Hayton s'est fait plusieurs ennemis à la suite du match de phase préliminaire du Championnat mondial junior de hockey entre le Canada et la Russie, samedi, en République tchèque.

Le capitaine d’Équipe Canada junior n’a pas enlevé son casque lors de l’hymne national russe, après la défaite de 6-0 des siens.

Cela a fortement agacé les joueurs russes, et particulièrement le capitaine, Grigori Denisenko, qui s’est avancé au centre de la patinoire pour signifier à Hayton de retirer son casque en guise de respect pour leur chant patriotique.

Les deux équipes ont ensuite fait la file pour effectuer la traditionnelle poignée de main, et Denisenko, tout comme plusieurs de ses coéquipiers, a refusé de serrer celle d’Hayton.

Interrogé au sujet de la scène, l’espoir des Panthers de la Floride s’est fait peu loquace.

«C’est simplement quelque chose que toute l’équipe n’a pas apprécié», s’est-il contenté de dire par l’entremise d’un traducteur.

Hayton a ensuite réagi grâce à un communiqué publié sur le fil Twitter de Hockey Canada.

«Je regrette de ne pas avoir retiré mon casque pendant l’hymne national de la Russie à la suite du match d'aujourd'hui [samedi] et je tiens à m'excuser auprès de l’équipe russe et ses partisans. En tant que meneur au sein de mon équipe, je tentais de réfléchir au match et de trouver des solutions pour qu'on se regroupe. J’étais perdu dans mes pensées. Les Russes ont joué un excellent match ce soir, et mon geste ne se voulait aucunement un manque de respect.»