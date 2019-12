Le conjoint de Josée Boudreault pique une plonge dans les marches pleines de verglas et c'est filmé

«Vous pouvez rire! Mon chum est correct.»

OUF!

Le conjoint de Josée Boudreault, Louis-Philippe Rivard, a piqué une méchante plonge dans les marches de son entrée vendredi 27 décembre, alors que le verglas recouvrait une bonne partie du Québec.

L’animatrice a publié une vidéo d’une caméra de surveillance de sa résidence sur sa page Facebook, parce que oui, la chute a été filmée.

On y voit M. Rivard glisser et dévaler plusieurs marches d’escalier après avoir à peine mis un pied dehors. Et ça n'a pas l'air de faire du bien:

Il remonte ensuite tant bien que mal les quelques marches pour attraper un sac de sel et l’épandre sur le devant de la maison, puisque leur fille Chloé le suivait de peu.

Josée Boudreault écrit: «En ce 27 décembre 2019, mon chum a piqué sa pire fouille à vie. Il a eu le souffle coupé, un bleu sur les fesses et comme il dit, il a vu sa vie passer devant ses yeux avec une narration de Ricardo Trogi. En cette fin d’année, prenons-le comme un hommage à Olivier Guimond. Et si vous devez sortir aujourd’hui, soyez prudent.»

Quelques heures plus tard, les amoureux sont revenus sur la chute de Louis-Philippe avec beaucoup d'humour:

On souhaite du repos à Louis-Philippe et soyez prudents à la maison!

