Les 10 moments télévisuels qui ont marqué 2019

La fiction a souvent rejoint la réalité (et vice-versa !) dans nos téléviseurs cette année, nous faisant vivre des émotions aussi fortes que diverses. Les journalistes du Journal de Montréal et du Journal de Québec vous présentent les 10 séries les ayant gardés rivés à leurs écrans dans les derniers mois.

After Life Netflix

Photos courtoisie

Maître de l’humour politiquement incorrect, Ricky Gervais s’est surpassé avec After Life, une minisérie qui alterne avec virtuosité entre blagues choquantes et moments touchants. On peine à comprendre pourquoi les grandes cérémonies (Emmy, Golden Globes) ont boudé cette comédie pleine d’humanité, qui brosse le portrait d’un veuf qui peine à surmonter son deuil. On attend la deuxième saison avec grande impatience. MAL

La Faille Club illico

Photos courtoisie

Encore plus revigorante qu’une ride de ski-doo au grand froid, cette série policière québécoise signée Frédéric Ouellet n’a rien à envier aux thrillers scandinaves qui envahissent nos écrans depuis quelque temps, en partie grâce au jeu inspiré d’Isabel Richer et Alexandre Landry. Aussi beaux qu’enlevants, les huit épisodes réalisés par Patrice Sauvé se dévorent avec avidité. On vous met au défi d’étirer leur visionnement sur plus d’un week-end. MAL

Euphoria HBO

Photos courtoisie

Provocante, captivante, sexuellement explicite, tordue, bouleversante... Euphoria n’est pas une série pour ados comme les autres. Mettant en scène des personnages riches et complexes magnifiquement bien interprétés par Zendaya et compagnie, elle aborde des thèmes dans l’air du temps comme le consentement, la masculinité toxique et l’acceptation de soi. On garde un souvenir impérissable du quatrième épisode, réalisé par Sam Levinson. Une œuvre d’art. MAL

District 31 ICI Télé

Photos courtoisie

L’arrestation de Yannick Dubeau, l’accident de Bruno, la vendetta de Nancy Riopelle, les amours de Patrick et Noélie... District 31 a connu une autre très bonne année, gracieuseté d’une panoplie d’intrigues franchement captivantes. Jay Du Temple a beau s’être arrogé le titre, le véritable capitaine des rebondissements, c’est Luc Dionne. MAL



Fleabag Amazon

Photos courtoisie

Comédie britannique écrite et interprétée par Phoebe Waller-Bridge, Fleabag nous plonge dans l’univers d’une trentenaire londonienne au lourd bagage, tant personnel que familial. L’héroïne brise souvent le quatrième mur en s’adressant au téléspectateur. Il pourrait simplement s’agir d’un exercice de style intéressant (comme dans House of Cards), mais non. Au terme du 12e et dernier épisode, on réalise qu’on faisait partie de l’histoire tout du long. MAL

Game of Thrones HBO

Photos courtoisie

On a adoré la dernière et ultime saison de Game of Thrones qui a conclu cette grande saga. Une série unique et exceptionnelle. De la très grande télévision. On s’ennuie de Jon Snow, Samwell Tarly, Sansa, Bran, Arya et surtout de l’unique Tyrion. YL



Alerte Amber TVA

Photos courtoisie

C’est le Québec en entier qu’Alerte Amber a tenu en haleine, semaine après semaine, et ce, tout l’automne. En plus de mettre de l’avant les talents de Vincent Leclerc et Madeleine Péloquin, la série nous aura également permis de découvrir Lévi Doré et Elijah Patrice-Baudelot, deux jeunes comédiens assurément promis à de grandes carrières. BL

Fragile ICI Tou.tv Extra

Photos courtoisie

Impossible de rester de glace devant Fragile, une série immense offerte sur ICI Tou.tv Extra. La meilleure offrande de Serge Boucher et Claude Desrosiers, le tandem auteur-réalisateur derrière Aveux et Feux. Une œuvre d’une grande finesse jouée avec maestria par Marc-André Grondin, Pier-Luc Funk et compagnie. Aucun détail n’est laissé au hasard. Ça sent la razzia aux Gémeaux. MAL

Occupation Double Afrique du Sud V

Photos courtoisie

Pour reprendre les paroles du candidat Karl : « Eh que c’est bon, cette année ! ». Avec des rebondissements imprévisibles presque quotidiennement, la production d’Occupation Double s’est fait plaisir. Et nous aussi ! En plus de l’animateur Jay Du Temple, nous levons notre chapeau aux monteurs qui nous ont divertis comme jamais. RGM

Unbelievable Netflix

Photos courtoisie

Rarement les souffrances des victimes de viol auront été montrées avec autant de réalisme et de sensibilité que dans cette déchirante minisérie de Netflix inspirée d’une histoire vraie. Naviguant habilement entre suspense et drame psychologique, porté par un trio d’actrices remarquables, Unbelievable est une série aussi forte que nécessaire. MD