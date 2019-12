Les bonnes adresses de Michel Bergeron

Des souvenirs impérissables de ses séjours en Floride, Michel Bergeron en a plein la tête ! Comme dans les années 1980 où dès que la saison de hockey se terminait, il s’envolait avec sa femme pour la Floride : « Chaque fois que les Rangers battaient les Canadiens, j’avais droit à un standing ovation sur le boardwalk d’Hollywood » dit-il.

Puis, il y a eu tous ces moments agréables passés en compagnie de son ami René Angélil : « Tous les jours ou presque, je faisais la route entre Hallandale Beach et Jupiter pour aller le rejoindre et jouer au golf ensemble. Ces journées de golf étaient toujours tout un événement ! Les terrains étaient spectaculaires, et on mangeait comme des rois ! René avait cette façon incroyable de recevoir les gens ! Très compétitif, il prenait nos parties de golf très au sérieux », dit-il, ajoutant que sa femme a aussi eu le plaisir de jouer au golf avec Céline au prestigieux The Club at Admiral Coves, un golf privé à Jupiter.

Toujours adepte de la Floride, Michel Bergeron se réfugie maintenant tous les hivers à Pembroke Pines, dans la région d’Hallandale Beach. Il se rend plus précisément à Park Lake, un parc de maisons mobiles de luxe habité majoritairement par des Québécois, là où résident également Bob Hartley, Denis Savard et Michel Terrien : « Les Québécois se sentent comme à la maison à Park Lake. La plupart des résidents sont des retraités et des golfeurs. Chaque matin, nous prenons un malin plaisir à écouter la météo à Salut Bonjour, et à appeler nos chums au Québec pour leur dire que chez nous, il fait toujours beau », dit-il avec le sourire !

Voici quelques-unes de ses bonnes adresses en Floride.

Golfs préférés

« Je joue habituellement au Pembroke Lakes Golf, à Pembroke Pines. Également au Woodlands Golf and Country Club, à Tamarac, car plusieurs de mes amis en sont membres. Mais le plus beau golf en Floride est pour moi sans contredit le PGA National Golf Club, à Palm Beach Gardens. L’endroit est mythique avec ses cinq terrains de golf. Mon ami René Noël, directeur général du Mirage, en est membre, alors nous y jouons ensemble à l’occasion. Je garde de beaux souvenirs de mes parties de golf avec René Angélil au Trump National Golf Course, dont le parcours a été dessiné par nul autre que Jack Nicklaus. Situé à Jupiter, ce golf appartient au président américain Donald Trump. Avec René Angélil, j’ai aussi joué au célèbre Floridian Golf Course, à Palm City dans le comté de St Lucie. À l’époque, ce golf était la propriété de l’homme d’affaires H. Wayne Huizenga. Ce dernier, année après année, invitait René Angélil et Céline Dion, et il nous est arrivé, ma femme et moi, de les accompagner. Le décor était superbe, et à l’époque, il n’y avait pas plus de 80 membres. De beaux souvenirs qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. »

Le Frenchie’s bar & Grill, Hallandale Beach

« Le Frenchie’s Bar & Grill, à Hallandale, est le lieu de rendez-vous par excellence des Québécois en Floride. La nourriture ne déçoit jamais. En plus, on y présente des spectacles d’artistes québécois. Denis Savard, Bob Hartley, Michel Therrien sont des réguliers du Frenchie’s. D’anciens joueurs de hockey, comme Pierre Bouchard, Yvon Lambert et Stéphane Richer, sont d’autres habitués. L’endroit est aussi très populaire pour ses déjeuners. Et au fil du temps, le restaurant est devenu un point de rencontre pour les golfeurs québécois. »

Le Rustic Inn, Fort Lauderdale

« Le Rustic Inn, qui existe depuis 60 ans, est un grand classique ! C’est le meilleur endroit à Fort Lauderdale pour manger des pattes de crabes Queen. Il est aussi très réputé pour son crabe à l’ail, et ses huîtres sont aussi un vrai délice. Situé sur le bord du canal, il offre une vue agréable et comme il est à quelques pas de l’aéroport de Fort Lauderdale, on peut y voir des avions dans le ciel à toute heure du jour, ce qui est plutôt divertissant. Le genre de restaurant parfait pour les familles ! D’autre part, l’atmosphère est particulièrement décontractée et, fait amusant, les tables ne sont pas recouvertes de nappes, mais plutôt de papier journal. Sur place, profitez-en pour goûter à l’un de leurs fameux cocktails comme le Clam Digger qui rappelle le Bloody Ceasar, rehaussé d’une touche bien locale ! »

Hard Rock Seminole Hotel & Casino, Hollywood

« Avec son nouvel édifice en forme de guitare et ses spectacles de son et lumière projetés directement sur l’immeuble, j’ai trouvé le lieu tout à fait féerique. Nous aimons bien y aller à l’occasion--- pour manger et jouer au casino. Nous ne sommes pas de grands adeptes du casino, mais l’endroit demeure agréable pour une soirée entre amis. »

Le Sicilian Oven, Aventura

« Pour de la bonne bouffe dans une atmosphère typiquement italienne, je choisis le Sicilian Oven, à Aventura, renommé entre autres pour leur pizza cuite au four à bois et servie sur un grand plateau surélevé déposé au centre de la table. J’ignore avec quelle huile ils cuisinent, mais leurs plats sont toujours succulents. La déco est typique des trattorias italiennes avec ses nappes rouges à carreaux que l’on retrouve dans des films ou des séries italiennes, comme Les Soprano ou Le Parrain. Peu connu des Québécois, le resto est plutôt fréquenté par des Américains. Et il est à ce point populaire qu’il vaut mieux arriver avant 17 h ! »

Christine Lee’s, Hallandale Beach

« Pour de bons mets asiatiques dans un décor élégant, tournez-vous du côté du restaurant Christine Lee’s, dans le complexe Gulfstream Park, bien connu pour ses courses de chevaux. »

