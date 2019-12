Les looks les plus marquants de la décennie

Alors que la décennie tire à sa fin, un survol des looks marquants s’impose. Il y a les créations extraordinaires qui font rêver et celles qui dérangent. Puis il y a aussi les tenues qui sont venues bousculer les codes, et par le fait même, ont fait couler beaucoup d’encre tout en engendrant de nombreux tweets et de « memes ». Je vous propose donc dix robes qui ont saisi l’essence de l’époque, pour la plupart aperçues aux grands-messes du cinéma américain, les Golden Globes et les Oscars, ainsi que quelques looks plus inusités, repérés aux cérémonies de la musique et aux galas du Met.

Passage en revue de 16 silhouettes mémorables.

2010

Zoe Saldana

Zoe Saldana a donné le coup d’envoi des belles de la décennie, glissée dans une robe sirène dégradée de Riccardo Tisci, directeur de la maison Givenchy. L’actrice portait cette tenue aux Oscars.

Lady Gaga

Aux MTV Video Music Awards, Lady Gaga a enfilé la tenue la plus controversée de la décennie. En optant pour une robe en viande, elle n’a pas voulu insulter les végétariens ni les végétaliens, mais portait un message : « Si tu ne clames pas ce en quoi tu crois, si tu ne te bats pas pour faire respecter tes droits, bientôt tu auras les mêmes droits que la viande sur nos os ».

2011

Cate Blanchett

Cate Blanchett a enchaîné les looks irréprochables et mémorables tout au long de la décennie. Cette robe Givenchy Couture au harnais brodé n’est qu’un exemple.

2012

Angelina Jolie

On se souvient de la jambe droite d’Angelina Jolie, qui se découpait de la robe en velours noir Atelier Versace. Avec sa pose stratégique, l’actrice a déclenché une frénésie sur internet.

Gwyneth Paltrow

Tom Ford a su imaginer une création d’une grande élégance tout en simplicité pour Gwyneth Paltrow aux Oscars. La tendance des capes était lancée.

2013

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence portait cette création Christian Dior Couture, sautoir de diamants basculé à l’arrière, lorsqu’elle a trébuché en montant les marches pour accepter la statuette de la Meilleure actrice aux Oscars pour Le bon côté des choses.

Kim Kardashian

Cette tenue florale Givenchy a suscité de nombreux commentaires négatifs sur la toile (dont les gants incorporés). Kim Kardashian a longtemps regretté d’avoir opté pour cette pièce, mais c’était un choix audacieux.

2014

Lupita Nyong’o

Lupita Nyong’o a fait son entrée dans la cour des grands virevoltant dans une robe vaporeuse aigue-marine Prada, qui l’a hissée parmi les belles des Oscars.

Rihanna

Avec l’aide du designer Adam Selman, Rihanna a revisité la naked dress et le ­glamour hollywoodien­­­ aux CFDA ­Awards. Sa tenue : une robe en cristal transparente, agencée à des gants et un foulard de tête, et réchauffée d’une étole en fourrure rose.

2015

Rihanna

Rihanna a clôturé le tapis rouge du Gala du Met, lovée dans un peignoir jaune signé Guo Pei. Le processus de création aura nécessité près de deux ans et quatre hommes devaient l’accompagner dans ses déplacements pour la logistique de la traîne.

2016

Michelle Obama

C’est à ce dîner d’État que Michelle Obama portait son plus beau look à ce jour. La robe or rose Atelier Versace est conçue dans la célèbre matière oroton, une matière couplant la souplesse de la soie et la texture unique du métal et dont la technique consiste à assembler sans les relier de petits disques de métal entre eux, en les attachant en quatre points à une maille de métal.

Bella Hadid

À Cannes, Bella Hadid aime surprendre et choquer. Pour cette occasion­­­, elle s’est tournée vers Alexandre Vauthier. La nuisette rouge comportait une fente interminable, un décolleté plongeant et une chute de reins.

2017

Céline Dion

Céline Dion a souligné les 20 ans de la sortie du film Titanic aux Billboard Music Awards vêtue d’une robe ailée de Stéphane Rolland Couture. Inoubliable !

2018

Meghan Markle

Pour son mariage royal avec le prince Harry, Meghan Markle a opté pour la sobriété et une robe de Clare Waight Keller conçue dans les ateliers Givenchy.

2019

Lady Gaga

Pour la tournée de promotion d’Une étoile est née et les cérémonies qui ont suivi, Lady Gaga a enchaîné les looks théâtraux. Le moment culminant a eu lieu aux Golden Globes, alors qu’elle a rendu hommage à Judy Garland, vêtue d’une robe bleu ciel Valentino haute couture.