L’Océanic méritait un meilleur sort

RIMOUSKI | Malgré une domination complète en troisième période, l’Océanic de Rimouski s’est incliné 6 à 3 face aux Saguenéens de Chicoutimi, samedi, devant une foule de 3620 spectateurs au Colisée Financière Sun Life.

L’Océanic a dominé 19-5 dans les lancers en troisième et 36-17 dans la rencontre.

« Je suis bien fier des gars et du niveau d’intensité qu’ils ont montré en troisième période. Le pointage ne démontre pas l’allure de la rencontre. Les Sags ont marqué deux buts sur des tirs qui sont arrivés de nulle part. Nos nouveaux venus ont bien joué et nos jeunes aussi. Avec des gars comme Brisson et Janvier, l’avenir est extrêmement positif », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Olivier Bourret, Zachary Bolduc et Frédérick Janvier ont les buts de l’Océanic. Louis Crevier, Samuel Houde, Félix-Antoine Marcotty, Vladislav Kotkov, Patrick Kyte et Félix Bibeau ceux des vainqueurs.

« Nous avons très bien joué dans les deux premières périodes. Ce fut un match un peu décousu. Nous avons moins bien géré la rondelle en troisième, mais l’important c’est le résultat », a analysé l’entraîneur-chef des Sags, Yannick Jean.

Deux buts rapides

Les Sags ont pris les devants en début de match sur un lancer de la ligne bleue de Louis Crevier que Justin Blanchette aimerait sûrement revoir. Houde a doublé l’avance des Sags en battant Blanchette entre les jambières.

Avec un peu moins de trois minutes à jouer, Nicolas Guay s’est vu accorder un lancer de pénalité. Le gardien des Sags, Alexis Shank, a toutefois réalisé un bel arrêt de la jambière.

Après avoir écoulé une infériorité numérique de belle façon, l’Océanic a réduit l’écart à 2-1 en début de deuxième sur un superbe but du nouveau venu, Olivier Bourret, qui s’est amené seul devant le gardien adverse. Les visiteurs ont répliqué avec deux buts rapides en fin de deuxième.

En troisième, Zachary Bolduc a fait dévier un tir sur réception de Christopher Innis pour réduire l’écart à deux buts, puis Frédérick Janvier (3e) a complété les efforts de ses compagnons de trio Alexis Brisson et Andrew Coxhead pour porter la marque à 4-3, mais Patrick Kyte a répliqué sur une rare présence des Sags en zone de l’Océanic. Félix Bibeau a complété la marque dans un filet désert.

En bref

L’Océanic comptait de nombreux absents à son alignement. Le capitaine Alexis Lafrenière et l’attaquant Adam Raska participent au championnat mondial junior. Anthony D’Amours, Colten Ellis et Dmitri Zavgorodniy sont blessés... L’Océanic reçoit l’Armada de Blainville-Boisbriand dimanche... Serge Beausoleil a mentionné après le match que les nouvelles étaient encourageantes concernant l’état de Lafrenière, blessé dans l’affrontement Canada-Russie.