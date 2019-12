Rétrospective 2019: l’année cinéma en chiffres

Pour se remémorer les moments notables des 12 derniers mois, quoi de mieux qu’un panorama du grand écran en chiffres?

L’été, période bénie pour les studios et les propriétaires de salles, n’a pas été aussi faste que prévu. En Amérique du Nord, les ventes de billets du 3 mai au 1er septembre ont totalisé des revenus de 4,32 milliards de dollars US, soit une baisse de 2% par rapport à la même période l’an dernier, selon les chiffres rendus publics par Comscore. Le film le plus apprécié des cinéphiles pendant les journées ensoleillées? La nouvelle version du Roi lion qui a cumulé des recettes de 543,63 millions $ en Amérique du Nord et 1,3 milliard à travers le monde! De plus, ce long métrage détient désormais le nouveau record du revenu moyen par cinéma avec 793 377$.

Sans aucun doute, 2019 aura été l’année Disney... et on ne parle pas ici de l’achat de la 20th Century Fox par les studios de la souris. En effet, l’empire créé par Walt Disney est devenu le premier studio de l’histoire à dépasser les 10 milliards $ de revenus annuels, et ce, dès le début de décembre, avant même la sortie de Star Wars: L'Ascension de Skywalker! De surcroît, six films de Disney ont dépassé la barre du milliard $ de recettes au box-office: La Reine des neiges 2, Avengers: Phase finale, Aladdin, Histoire de jouets 4, Le Roi lion et Capitaine Marvel.

AFP

L’été est également la saison des flops! Le tout nouveau Hellboy a été un échec mémorable avec ses revenus de 21 millions $ pour un budget de 50 millions $.

La palme de l'échec le plus magistral de 2019 revient toutefois à Replicas, un suspense de science-fiction avec Keanu Reeves qui n’a engrangé que quatre maigres millions de dollars en Amérique du Nord et 9,2 millions à travers le monde pour un budget de... 30 millions $!

Du côté des productions estivales de chez nous, le Menteur d’Émile Gaudreault (De père en flic et sa suite) avec Louis-José Houde et Antoine Bertand a amassé plus de 6,29 millions $ depuis sa sortie. Les comédies réalisées par Émile Gaudreault sont toujours plébiscitées par les cinéphiles, ses films ayant engrangé plus de 33 millions $ au box-office.

Avec ses 1265 minutes (oui, ça fait 21 h 5), Amra Ekta Cinema Banabo est le long métrage le plus long de l’année. Ce film bangladeshi dont le tournage a commencé en 2009 et qui s’est étalé sur 176 jours répartis en neuf ans. Il a nécessité la collaboration de plus de 4000 employés. Amra Ekta Cinema Banabo a pris l’affiche le 20 décembre.

Le Matthias et Maxime de Xavier Dolan, avec Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan et Pier-Luc Funk, pour ne citer qu’eux, a été vendu dans une vingtaine de territoires étrangers dont la France, la Russie et le Japon.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Au Festival de Cannes, les films québécois Matthias et Maxime de Xavier Dolan, It Must Be Heaven de Elia Suleiman et La femme de mon frère de Monia Chokri ont été sélectionnés en compétition officielle. De surcroît, plus de 220 Québécois ont participé au Marché du film se tenant en marge du festival.

Lors de la 91e édition des Oscars, aucun des 52 films ayant reçu un total de 121 nominations n’a raflé le pactole. Cette année, l’Académie a joué de prudence et a accordé quatre statuettes à Bohemian Rhapsody et trois pour Livre de Green, Panthère noire, et Roma. Au total, seuls 15 longs métrages ont été récompensés.

Les Golden Globes ont, eux aussi, joué de prudence. Le livre de Green est reparti avec trois récompenses, tandis que Bohemian Rhapsody et Roma en ont chacun remporté deux.

Roma d’Alfonso Cuaron est devenu le premier film produit et distribué par Netflix à sortir en formats DVD et Blu-ray dans le cadre de la Criterion Collection. Le long métrage, gagnant du Lion d’or à Venise, a été nommé dans 10 catégories aux Oscars.

Les studios tiennent au secret lorsque vient le temps de parler d'argent. On estime ainsi que le film le plus cher de l’année est Avengers: Phase finale avec ses 356 millions $ US de budget de production... Mais le budget de Star Wars: L'Ascension de Skywalker n’a pas été encore rendu public.

Avec sa durée de 3 h 30, The Irishman de Martin Scorsese, qui a pris l’affiche en salle quelques semaines avant d’être diffusé sur Netflix, est la production hollywoodienne la plus longue de 2019.

Tous les ans, le magazine Forbes publie son palmarès des acteurs les mieux payés d’Hollywood. Cette année, la première place a été ravie par Dwayne Johnson qui a gagné 89,4 millions $ US entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019. Il est suivi de Chris Hemsworth (76,4 millions $), Robert Downey Jr. (66 millions $), Akshay Kumar (65 millions $) et Jackie Chan (58 millions $). Du côté des femmes, l’effet Marvel se fait sentir puisque Scarlett Johansson arrive en tête de liste avec des revenus de 56 millions $. Sofia Vergara la suit avec 44,1 millions $, puis Reese Witherspoon (35 millions $), Nicole Kidman (34 millions $) et Jennifer Aniston (28 millions $). Ce qui prouve que l’équité salariale est encore loin, même au royaume du rêve et des paillettes!

Au moment d’écrire ces lignes, la première position du box-office annuel est occupée par Avengers: Phase finale qui a engrangé 2,79 milliards $ US à travers le monde.

Joker de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal, est devenu le premier long métrage coté «R» (interdit aux moins de 17 ans sans la présence d’un adulte) à franchir la barre du milliard $ de recettes dans le monde.

L'année 2019 est la première de l’histoire du cinéma pendant laquelle huit films ont franchi la barre du milliard $ de recettes aux guichets des salles de cinéma de la planète. Il s’agit de Avengers: Phase finale (2,79 milliards $), Le Roi lion (1,65 milliard $), Spider-Man: Loin des siens (1,13 milliard $), Captain Marvel (1,12 milliard $), Histoire de jouets 4 (1,07 milliard $), Joker (1,06 milliard $), Aladdin (1,05 milliard $) et La Reine des neiges 2 (1,03 milliard $).

Dès la mise en vente des billets pour Star Wars: L'Ascension de Skywalker, le long métrage a battu le record établi par Avengers: Phase finale, devenant alors, selon le service en ligne Atom Tickets, le film à s’être le mieux vendu en 24 heures, dépassant l'œuvre de Marvel de 45%.