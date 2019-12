Une page d’histoire se tourne chez Laliberté

Le magasin Laliberté tournera vraisemblablement la page sur plus de 150 ans d’histoire en 2020, alors que la famille Morisset s’apprête à se départir de cette institution de la rue Saint-Joseph, à Québec.

Faute de relève et bientôt à l’âge de la retraite, les quatre frères et sœurs Morisset ont décidé, le printemps dernier, d’aller de l’avant avec la vente de l’immeuble où a emménagé le magasin en 1881.

L’édifice, qui comprend également des espaces de bureau et 51 lofts locatifs, a officiellement changé de main le 23 décembre. C’est le Groupe Mach qui s’en est porté preneur, la société immobilière réalisant ainsi une autre acquisition dans son portefeuille déjà bien garni dans le quartier Saint-Roch.

« On voulait quelqu’un qui a une vision pour le quartier Saint-Roch, qui partage nos valeurs et qui allait se soucier du bien-être de nos locataires commerciaux et résidentiels », explique Marc B. Lachance, responsable des communications de Laliberté et mari de la copropriétaire Lucie Morisset depuis près de 50 ans.

Des changements plus importants pourraient toutefois survenir aussi tôt qu’en 2020. Un bail commercial d’un an a été signé avec le nouveau propriétaire, une période pendant laquelle la famille Morisset entend tenter de se départir de la mythique bannière.

Si les Morisset ne sont pas pressés de vendre, reste qu’« il y a déjà eu des discussions » avec un potentiel acheteur pour prendre la relève, révèle Marc B. Lachance.

« Tout est sur la table, laisse-t-il tomber. Si c’est repris, ça va être dans la continuité », assure M. Lachance, qui entrevoit possiblement une transaction dans « les 12 prochains mois ».

D’ici là, les activités du magasin vont se poursuivre comme si de rien n’était. « La seule chose qui va changer à court terme, c’est que Laliberté n’est pas propriétaire de son immeuble pour la première fois », jure-t-il.

Les frères et sœurs Lucie, Suzanne, Jean-François et Louise sont la troisième génération de Morisset à exploiter le magasin.

Avant eux, ce sont aussi trois générations de Laliberté, descendants du fondateur Jean-Baptiste Laliberté, qui avaient guidé la destinée de ce qui allait devenir une institution sur la rue Saint-Joseph.

Le magasin a traversé vents et marées depuis la Confédération, naviguant à travers les crises économiques, les guerres et un incendie en 1987, notamment.

Au regard de cette riche histoire, c’est avec « le cœur un peu lourd » que la passation de l’entreprise familiale opérera, confie M. Lachance. « Les sentiments sont partagés. L’entreprise, c’est comme un bébé. On rentre ici et on est chez nous. C’est la maison », dit-il.

Il s’agit toutefois d’une « décision réfléchie et rationnelle », enchaîne-t-il aussitôt, puisque l’heure de la retraite approche pour la fratrie.

« On a eu de beaux témoignages d’employés qui sont tristes que l’histoire se termine avec la famille Morisset. Mais ils sont aussi confiants. Le marché de l’emploi est favorable et le magasin est en bonne santé », insiste M. Lachance.

Des dates marquantes

► 1867 | Ouverture du magasin par Jean-Baptiste Laliberté, âgé de 24 ans, quelques semaines avant la fondation du Canada

► 1881 | Le magasin déménage dans son édifice actuel de la rue Saint-Joseph

► 1950 | Acquisition du magasin par François Morisset, qui se concentre sur la vente de vêtements

► 2017 | Laliberté célèbre ses 150 ans avec, notamment, la parution d’un livre écrit par l’historien Jean-Marie Lebel

► 2019 | Vente de l’immeuble qui abrite le magasin, des bureaux et des unités locatives