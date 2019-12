Voir deux fois plus de New York pour deux fois moins cher!

Entre le 21 janvier et le 9 février, on boucle ses valises et on part découvrir New York sous son manteau de neige, et ce, à deux fois moins cher.

Photo courtoisie, Julienne Schaer

En effet, pour une deuxième année, NYC & Company, l’organisation officielle du marketing de la ville propose son NYC Winter Outing qui plonge cinq de ses quartiers dans une véritable folie d’aubaines, permettant de profiter de ce qui se passe dans cette ville, pour deux fois moins cher.

Photo courtoisie, Howard Hugues Corp

Combinant trois programmes (NYC Broadway Week, NYC Restaurant Week et NYC Must-See Week), des billets sont offerts à deux pour le prix d’un pour des attractions emblématiques, des sites populaires, des lieux historiques, des musées, des circuits guidés, des croisières, des spectacles sur Broadway et une centaine de restaurants qui proposent des menus spéciaux à prix fixe. De plus, plusieurs hôtels offrent des tarifs préférentiels.

Nouveauté cette année, un partenariat avec Mastercard permettra aux détenteurs de cette carte des offres exclusives et des privilèges comme la possibilité de faire ses réservations à l’avance.

Voici quelques suggestions :

Le Musée 9/11. Toujours un grand moment d’émotion que de visiter ce musée qui, à travers des expositions stimulantes et interactives, rappellent les tristes évènements des attaques du World Trade Center. Possibilité de visites guidées à pied du mémorial 9/11, données par des survivants, des secouristes et sauveteurs, des résidents de la collectivité, etc.

Au Jardin botanique de New York dans le Bronx ou au Mount Vernon Hotel Museum & Garden de Lenox Hill, à Manhattan, on profite d’espaces verdoyants.

Avec On Location Tours, on suit les traces des héros des films ou des séries télévisées. Visite de NBC Studios ou Madame Tussauds.

Croisières avec Circle Line Sightseeing Cruises dont les bateaux ont été conçus pour permettre de voir autant que possible, pluie ou beau temps, tout au long de l’année. Croisière de 1 h, 1 h 30 ou 3 heures. Nourriture et plein bar sont disponibles à bord.

Du sommet de l’Empire State Building ou de l’observatoire One World, on profite d’une vue imprenable sur le paysage urbain depuis Midtown Manhattan ou Lower Manhattan.

Fit Tours NYC combine exercices interactifs et visites historiques de Central Park.

À Broadway, on profite de l’occasion pour assister aux comédies musicales Chicago, The Phantom of the Opera, West Side Story, Beetlejuice, etc.

Photo courtoisie, AKA

Expériences immersives au National Geographic : Ocean Odyssey à Times Square ou l’on joue les espions au Spyscape : Interactive Spy Museum, également dans le centre-ville de Manhattan.

Photo courtoisie, Spyscape