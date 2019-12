35 grands disparus québécois de la dernière décennie

Qui dit temps qui passe dit innovation, révolution et autres progrès, mais aussi la disparition de bon nombre de figures publiques, aussi marquantes qu’appréciées.

À ce sujet, le Québec a perdu, au cours de la dernière décennie, certaines de ses plus grandes icônes, que ce soit sur la scène culturelle, politique, sociale ou sportive.

Voici donc 35 personnalités québécoises qui nous ont quittés entre 2010 et 2019.

Pat Burns

Photo d'archives

Entraîneur de hockey

4 avril 1952 – 19 novembre 2010

Seul entraîneur à avoir remporté trois fois le trophée Jack Adams, remis au meilleur pilote de la Ligue nationale de hockey, Pat Burns a mené tour à tour le Canadien de Montréal, les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston et les Devils du New Jersey. Il a d’ailleurs soulevé une coupe Stanley avec ceux-ci en 2003. Emporté à l’âge de 58 ans par un cancer des poumons, Pat Burns a finalement été intronisé au Temple de la renommée en 2014.

Alys Robi

PHOTO D'ARCHIVES

​Chanteuse

3 février 1923 – 28 mai 2011

Première grande chanteuse québécoise à s’illustrer sur les scènes du monde entier, Alys Robi a écrit une page d’histoire dans les années 40 grâce à des succès comme Tico Tico et Amor, Amor. Ce faisant, elle a parcouru bon nombre de capitales et chanté entre autres sur les ondes de chaînes américaines et britanniques de télévision. Originaire du quartier Saint-Sauveur, à Québec, l’artiste a trépassé à l’âge de 88 ans.

Claude Léveillée

Photo d'archives CHANTAL POIRIER

​Auteur-compositeur-interprète et acteur

16 octobre 1932 – 9 juin 2011

Complice notamment d’Édith Piaf et d’André Gagnon, Claude Léveillée s’est fait un nom ici comme à l’international avec son talent d’auteur-compositeur-interprète. Il a aussi marqué le petit écran avec différents rôles dans des téléséries. Dernièrement, le rappeur Kanye West a d’ailleurs repris un extrait d’une composition de Claude Léveillée pour son plus récent album, Jesus Is King. L’artiste québécois a rendu l’âme à 78 ans.

Émile «Butch» Bouchard

Photo d'archives

Hockeyeur

4 septembre 1919 – 14 avril 2012

Défenseur étoile du Canadien de Montréal, Émile «Butch» Bouchard s’est illustré comme capitaine de l’équipe pendant huit ans, en plus de graver son nom sur quatre coupe Stanley. Il a été intronisé au Temple de la renommée en 1966 et son numéro «3» a été retiré en 2009. Il a poussé son dernier souffle à l’âge de 92 ans.

Jean-Guy Moreau

Photo d'archives Olivier Jean

​Humoriste et imitateur

29 octobre 1943 – 1er mai 2012

Que ce soit dans une boîte à chansons, à la télévision ou dans un gala d’humour, l’imitateur et humoriste Jean-Guy Moreau ne manquait pas d’outils pour dérider le public québécois. À travers maints personnages et autres imitations, l’artiste a fait des scènes de la province son terrain de jeu. Il est décédé des suites d’une insuffisance rénale, alors qu’il avait 68 ans.

Richard Garneau

Photo d'archives SIMON CLARK

​Journaliste et commentateur sportif

15 juillet 1930 – 20 janvier 2013

En près d’une soixantaine d’années de carrière, Richard Garneau est demeuré un incontournable du journalisme sportif, ayant entre autres couvert pas moins de 23 Jeux olympiques, tout en assurant l’animation de La soirée du hockey pendant 23 ans. Il était âgé de 82 ans.

Maurice «Mad Dog» Vachon

Photo d'archives

Lutteur

1er septembre 1929 – 21 novembre 2013

Ancien olympien, c’est plutôt dans les rings de lutte professionnelle que Maurice «Mad Dog» Vachon a trouvé la gloire et l’admiration des Québécois. Ainsi, avec sa fougue et son style de «vilain», le lutteur est rapidement devenu un incontournable de la discipline. Il est décédé à l’âge de 84 ans.

Frédéric Back

Photo d’archives

Cinéaste et illustrateur

8 avril 1924 – 24 décembre 2013

Emblème du cinéma d’animation, Frédéric Back a ému les cinéphiles de tout âge avec ses touchantes œuvres comme L’homme qui plantait des arbres ou encore Crac, toutes deux récompensées à l’international par un Oscar. Il était âgé de 89 ans.

Jean Garon

Photo d'archives Stevens LeBlanc

Ministre et maire de Lévis

6 mai 1938 – 1er juillet 2014

Député péquiste de Lévis et ministre de l’Agriculture, puis de l’Éducation, Jean Garon a laissé sa trace sur la politique québécoise avec son franc-parler et ses réformes pour le milieu agricole. Après son passage à l’Assemblée nationale, il a été maire de Lévis pendant sept ans. L’homme politique a été victime d’un arrêt cardiaque à l’âge de 76 ans.

Gilles Latulippe

Photo d'archives Hugo-Sébastien Aubert

Humoriste et comédien

31 août 1937 – 23 septembre 2014

Monument de l’humour québécois, et plus particulièrement du burlesque, Gilles Latulippe a multiplié les rôles mémorables à la télévision et sur scène, fondant notamment le Théâtre des variétés en 1967 et le pilotant ensuite pendant une trentaine d’années. Il a poussé son dernier souffle à l’âge de 77 ans, emporté par un cancer du poumon.

Jean Béliveau

Photo d'archives PIERRE-PAUL POULIN

Hockeyeur

31 août 1931 – 2 décembre 2014

Après un passage chez les As de Québec, Jean Béliveau est devenu une véritable légende dans l’uniforme du Canadien de Montréal, cumulant, en 18 saisons, 1219 points, 507 buts, 10 coupe Stanley, de même que plusieurs honneurs individuels. Intronisé en 1972 au Temple de la renommée, l’attaquant a aussi vu son numéro retiré dès 1971. Il s’est éteint à l’âge de 83 ans.

Albert Ladouceur

Photo d'archives Stevens Leblanc

Journaliste sportif

14 décembre 1951 – 23 mai 2015

Journaliste sportif indissociable de la couverture des Nordiques de Québec, Albert Ladouceur a noirci les pages du Journal de Québec pendant plus de 35 ans avec ses articles, ses analyses et ses chroniques, passant du hockey à la boxe, de même qu’aux grands événements sportifs. Il a combattu un cancer du pancréas pendant plusieurs mois avant de rendre l’âme à 63 ans.

Jacques Parizeau

Photo d'archives Gilles Lafrance

Premier ministre du Québec

9 août 1930 – 1er juin 2015

Ministre des Finances sous René Lévesque, Jacques Parizeau a dirigé le Québec entre 1994 et 1996, période marquée par un deuxième référendum sur la souveraineté. Grand leader du mouvement souverainiste, l’économiste a marqué la politique québécoise avec son style unique et son ton professoral. Il a rendu l’âme à l’âge de 84 ans.

Hugo St-Cyr

Photo d'archives

Acteur, animateur et musicien

23 novembre 1978 – 24 septembre 2015

Pour plusieurs Québécois qui ont vécu leur adolescence dans les années 90, Hugo St-Cyr restera à tout jamais le charismatique interprète de Michel Couillard dans la série Watatatow. Acteur à la télévision et au grand écran, de même qu’animateur, il était aussi connu comme un amoureux de la batterie. Le comédien a été emporté par un cancer des os à 36 ans.

Dickie Moore

Photo d'archives

Hockeyeur et entrepreneur

6 janvier 1931 – 19 décembre 2015

Ailier gauche de talent, le Montréalais Dickie Moore a gagné six coupe Stanley avec le Canadien de Montréal, a mis deux fois la main sur le trophée Art Ross, décerné au meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey, puis a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1974. Il avait 84 ans au moment de son décès.

Jean-Paul L’Allier

Photo d'archives SIMON CLARK

Maire de Québec et ministre

12 août 1938 – 5 janvier 2016

Ministre libéral à l’Assemblée nationale dans les années 70, Jean-Paul L’Allier sera également toujours reconnu comme maire de Québec, position qu’il a occupée pendant 16 ans, soit de 1989 à 2005. Élu à trois reprises, on lui doit entre autres la revitalisation du quartier Saint-Roch. Il est décédé à l’âge de 77 ans.

René Angélil

Photo d'archives PIERRE-PAUL POULIN

Imprésario et chanteur

16 janvier 1942 – 14 janvier 2016

René Angélil a fait ses premiers pas dans l’espace public en tant que chanteur au sein du groupe Les Baronets, mais on le connaît avant tout comme l’imprésario qui a contribué à propulser Céline Dion au statut de superstar internationale. Il est décédé après une bataille de plusieurs années contre le cancer. Il était âgé de 73 ans.

Claire Kirkland-Casgrain

Photo courtoisie

Politicienne et avocate

8 septembre 1924 – 24 mars 2016

Pionnière de la politique québécoise, Claire Kirkland-Casgrain a fait tomber les barrières en devenant la première femme élue députée à l’Assemblée nationale, la première femme nommée ministre et la première femme juge à siéger à la Cour du Québec. Elle s’est éteinte à l’âge de 91 ans.

Jean Lapierre

Photo courtoisie

Politicien et animateur

7 mai 1956 – 29 mars 2016

Député et ministre à Ottawa, le coloré Jean Lapierre a eu une carrière tout aussi prolifique dans le monde des médias en tant que chroniqueur et animateur, notamment à l’antenne de TVA et LCN. Son décès dans un accident d’avion, qui a aussi décimé une partie de la famille Lapierre, a provoqué une onde de choc dans toute la province. Il avait 59 ans.

Rita Lafontaine

Photo d'archives

Actrice

8 juin 1939 – 4 avril 2016

Inséparable complice du dramaturge Michel Tremblay, la comédienne Rita Lafontaine a fait sa marque sur scène, notamment dans Les Belles-sœurs, mais aussi au cinéma et à la télévision dans une variété de téléromans. Elle a rendu l’âme à 76 ans.

Pierre Lalonde

Photo d'archives

Chanteur et animateur

20 janvier 1941 – 21 juin 2016

Qu’il soit devant la caméra pour animer Jeunesse d’aujourd’hui ou derrière le micro pour chanter C’est le temps des vacances, Pierre Lalonde a résolument laissé son empreinte sur le show-business québécois. Atteint de la maladie de Parkinson, il était âgé de 75 ans au moment de son décès.

André Melançon

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Réalisateur, scénariste et acteur

18 février 1942 – 23 août 2016

Peu de réalisateurs et de scénaristes québécois peuvent se targuer d’avoir à ce point marqué l’imaginaire de la jeunesse d’ici, avec des œuvres comme La Guerre des tuques ou encore Bach et Bottine. Il a succombé à une leucémie à l’âge de 74 ans.

Roberto «Bob» Bissonnette

Photo d'archives

Auteur-compositeur-interprète et hockeyeur

27 avril 1981 – 4 septembre 2016

Ancien hockeyeur et actionnaire des Capitales de Québec, Bob Bissonnette était surtout connu pour ses chansons teintées d’humour et souvent inspirées par le monde du sport. Il a péri dans un accident d’hélicoptère alors qu’il était âgé de 35 ans.

Leonard Cohen

Photo d'archives DIDIER DEBUSSCHERE

Auteur-compositeur-interprète

21 septembre 1934 – 7 novembre 2016

Incomparable poète, compositeur et interprète montréalais, Leonard Cohen a laissé une trace indélébile sur la musique folk puis pop avec ses mots et ses mélodies, entonnés aux quatre coins de la planète. Le génie créatif derrière Hallelujah a poussé son dernier souffle à l’âge de 82 ans.

Bob Walsh

Photo d'archives Stevens LeBlanc

Chanteur, guitariste et compositeur

24 novembre 1947 – 15 novembre 2016

Chanteur et guitariste mythique de la scène blues québécoise, Bob Walsh a roulé sa bosse pendant plusieurs années sur les planches de la province avant d’enregistrer de nombreux albums dès les années 90. Il est décédé des suites d’un arrêt cardiaque à l’âge de 68 ans.

Janine Sutto

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Actrice

20 avril 1921 – 28 mars 2017

Grande dame de la télévision et du cinéma, Janine Sutto a eu une prolifique carrière de près de 75 ans, devenant une icône à l’écran pour bon nombre de Québécois issus de différentes générations. Elle s’est éteinte de cause naturelle à l'âge de 95 ans.

Nicole Leblanc

Photo Agence QMI, Eric Myre

​Actrice

2 septembre 1941 – 23 mai 2017

Nicole Leblanc a marqué les esprits avec son interprétation de Rose-Anna St-Cyr dans la télésérie culte Le Temps d’une paix, mais ce rôle est loin d’être le seul point lumineux de la filmographie de la comédienne d’origine gaspésienne. Cette dernière a rendu l’âme à 75 ans, après avoir lutté contre un cancer des os.

Patrick Bourgeois

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Auteur-compositeur-interprète

16 juin 1962 – 26 novembre 2017

L’un des porte-étendard de la musique pop québécoise des années 80 et 90, Patrick Bourgeois en a fait danser plus d’un avec les succès de son groupe les BB. Il est décédé après un long combat contre le cancer à l’âge de 55 ans.

Paul Gérin-Lajoie

Photo d’archives

Ministre de l’Éducation

23 février 1920 – 25 juin 2018

Reconnu comme le père du système d’éducation du Québec, Paul Gérin-Lajoie a mené de grandes réformes dans les années 60, alors qu’il est devenu le premier ministre de l’Éducation de l’histoire de la province. Aussi reconnu pour avoir mis sur pied la fondation Paul Gérin-Lajoie et la dictée P.G.L., il s’est éteint à l’âge de 98 ans.

Lise Payette

Photo d'archives, Simon Clark

​Femme politique, journaliste, animatrice et écrivaine

29 août 1931 – 5 septembre 2018

Figure du féminisme québécois durant la seconde moitié du 20e siècle, Lise Payette a pratiqué le métier de journaliste, puis d’animatrice avant de devenir ministre péquiste, écrivaine et chroniqueuse. On lui doit entre autres la création de la Régie de l'assurance automobile du Québec. Elle est décédée à 87 ans.

Bernard Landry

Photo d'archives Ben Pelosse

​Premier ministre du Québec

9 mars 1937 – 6 novembre 2018

Ministre du Parti québécois pendant une vingtaine d’années, puis premier ministre de 2001 à 2003, Bernard Landry a été l’une des figures proéminentes de la politique québécoise dès les années 70. L’avocat de formation a rendu l’âme à l’âge de 81 ans des suites d’une maladie pulmonaire.

Jean-Claude Labrecque

Photo d'archives Stevens LeBlanc

​Réalisateur et directeur de la photographie

19 juin 1938 – 31 mai 2019

Véritable pilier du cinéma québécois, Jean-Claude Labrecque s’est illustré pendant plus de 50 ans en réalisant plusieurs longs métrages et téléséries ou en en assurant la direction de la photographie, oscillant entre les œuvres de fiction et les documentaires. Il était âgé de 80 ans.

Pierre Nadeau

Photo d'archives

Journaliste et animateur

19 décembre 1936 – 3 septembre 2019

Journaliste, animateur d’émissions d’affaires publiques, correspondant à l’étranger; Pierre Nadeau a fait la pluie et le beau temps dans le paysage médiatique québécois pendant près de cinq décennies, notamment à l’antenne de Radio-Canada et de TVA. Il s’est éteint à 82 ans, des suites de la maladie de Parkinson.

Andrée Lachapelle

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

​Actrice

13 novembre 1931 – 21 novembre 2019

Pendant près de 65 ans, la comédienne Andrée Lachapelle a marqué l’industrie culturelle au Québec avec une panoplie de rôles marquants au théâtre, à la télévision et au cinéma. Elle est décédée d’un cancer à l’âge de 88 ans, après avoir demandé l’aide médicale à mourir.

Jean Pagé

Photo d'archives, Martin Chevalier

Journaliste et commentateur sportif

8 mars 1946 – 10 décembre 2019

Du hockey à la course automobile, en passant par les Jeux olympiques et les immanquables débats à 110 %, Jean Pagé s’est avéré une voix unique dans la couverture sportive au Québec pendant plusieurs décennies. Il a été emporté par un cancer de la prostate à l’âge de 73 ans.