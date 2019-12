GUZZO, Saverio



À Terrebonne (Lachenaie), le jeudi 26 décembre 2019 est décédé, à l'âge de 83 ans, Saverio Guzzo, époux de Yvette Roy Guzzo et père de feu Sandra Guzzo.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Antonio (Nathalie St-Pierre), ses frères Rosario (feu Rosa) et Pasquale (Rosa), sa belle-soeur Claudette (feu Mario) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 29 décembre 2019 de 15h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 30 décembre de 8h30 à 10h.Une cérémonie commémorative aura lieu le lundi 30 décembre 2019 en la chapelle du complexe à 10h.