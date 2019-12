C’est arrivé la semaine du 29 décembre

29 DÉCEMBRE 1921

William Lyon Mackenzie King est élu premier ministre du Canada. Il occupera cette fonction près de 22 ans, la plus longue période pour un premier ministre canadien.

30 DÉCEMBRE 1610

Samuel de Champlain épouse Hélène Boullé, 12 ans. Elle le rejoindra à Québec en 1620 à 22 ans, mais repartira en France quatre ans plus tard.

31 DÉCEMBRE 1980

Cinq ans après sa partie historique du 31 décembre 1975, le Canadien de Montréal bat l’équipe soviétique de l’Armée rouge par la marque de 4 à 2.

1er JANVIER 1994

Le nouveau Code civil entre en vigueur au Québec, après trois ans de préparation. Il remplace l’ancien, qui avait été édicté en 1866.

2 JANVIER 1924

Photo d'archives de la Ville de Montréal, CA M001 VM094-Y-1-17-D0007.

Naissance d’une nouvelle banque, issue de la fusion de la Banque d’Hochelaga (fondée en 1874 à Montréal) et de la Banque Nationale (fondée en 1859 à Québec). Elle prendra le nom de Banque canadienne nationale l’année suivante. Le gouvernement libéral québécois de Louis-Alexandre Taschereau appuie la nouvelle institution en lui offrant 15 millions d’obligations sur 40 ans, élevant son actif total à 126 millions de dollars. Les épargnants peuvent déposer leurs économies dans 286 succursales à travers toute la province. Plus de 50 ans plus tard, en 1979, une nouvelle fusion avec la Banque provinciale du Canada vient créer l’actuelle Banque Nationale du Canada.

3 JANVIER 1979

De nouvelles mesures de francisation dans les entreprises de 50 employés ou plus sont adoptées par le gouvernement de René Lévesque. Les entreprises doivent s’y conformer sous peine d’amendes allant de 100 $ à 2000 $ par jour.

4 JANVIER 1998

Photo d'archives de la Ville de Montréal, VM94-1998-0001-043.

Un imposant système météo se forme. C’est le début de la crise du verglas qui va paralyser une grande partie du Québec pendant l’essentiel du mois de janvier. La glace, atteignant une dizaine de centimètres par endroits, alourdit les fils, fait ployer les pylônes et éclater les transformateurs. Les pannes d’électricité se multiplient. La glace et les branches d’arbres qui encombrent les routes et le circuit électrique ralentissent les travaux de rétablissement du courant. Environ 15 000 militaires sont déployés au Québec et en Ontario pour aider la population, parmi laquelle environ 100 000 personnes évacuées de leurs foyers sur la Rive-Sud de Montréal.