Canadien c. Panthers: un duel Price-Bobrovsky

SUNRISE | Carey Price enfilera ses jambières et son masque pour un deuxième match en autant de soirs. Après le Lightning à Tampa Bay la veille, Price affrontera les Panthers au BB&T Center.

Claude Julien a ainsi oublié la notion du repos avec son gardien numéro un. Cette décision reste toutefois facilement justifiable.

À l’image du Lightning, les Panthers se battront avec le Canadien pour l’une des places disponibles en séries. Dans le contexte actuel, le CH ne peut absolument pas perdre de point au classement et un deuxième revers d’affilée en Floride pourrait s’avérer très néfaste pour ses chances d’une participation en séries.

«On gère les choses de la meilleure façon possible, a dit Julien. Notre gardien a eu trois jours de congé (avant le voyage en Floride), alors ce n’est pas un problème.»

Price en sera à un septième départ d’affilée. Il s’agira de la deuxième fois cette saison que le numéro 31 obtiendra les deux départs dans une série de deux matchs en deux soirs. Price avait également reçu ce mandat les 19 et 20 novembre contre les Blue Jackets de Columbus et les Sénateurs d’Ottawa. Le CH avait perdu 5 à 2 contre les Jackets et 2 à 1 en prolongation face aux Sénateurs.

Du côté des Panthers, Joel Quenneville fera confiance à Sergeï Bobrovsky. Samedi soir, Quenneville a toutefois eu le luxe de reposer Bobrovsky en faisant confiance à Chris Driedger dans un gain de 5 à 4 contre les pauvres Red Wings de Detroit.

Aucun changement

Julien misera sur la même formation contre les Panthers que lors du dernier match face au Lightning.

Max Domi restera donc au centre d’Artturi Lehkonen et Nick Suzuki. Les trois joueurs ont connu un mauvais match défensivement contre le Lightning en se retrouvant sur la glace pour quatre des cinq buts de la bande à Steven Stamkos.

«Même s’ils se font faits marquer hier, ce trio a déjà joué de bons matchs ensemble, a souligné Julien. Ils restent de bons joueurs. Et même si je voulais chambarder mes trios, je n’ai pas des tonnes d’options présentement.»