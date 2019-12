FORGET, Yvon



De Laval, le mercredi 25 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Yvon Forget, époux de feu Mme Mariette Godard.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Pierrette), Sylvain (Francine), Luc (Sylvie), Alain (Suzanne), Benoit (Line), Serge (Sylvie) et Martine (Pierre), ses 22 petits-enfants, ses 17 arrière-petits-enfants, ses soeurs Claire, Rita et Réjeanne, son amie de coeur Hélène, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:7020, BOUL. DES MILLE-ÎLESSAINT-FRANÇOIS, LAVALle vendredi 3 janvier 2020 de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 4 janvier de 10h à 12h45.Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-François-de-Sales le samedi 4 janvier vers 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval.