Gain facile de la Finlande grâce à un espoir des Hurricanes

La Finlande n’a fait qu’une bouchée du pauvre Kazakhstan au compte de 7 à 1, dimanche, dans le cadre du Championnat du monde de hockey junior (CMJ) présenté en République tchèque.

Le pays scandinave a dorénavant un dossier de deux victoires et un revers en prolongation, tandis que les Kazakhs ont subi trois revers.

Dans l’affrontement du jour, l’attaquant Patrik Puistola a sonné la charge pour les vainqueurs. Le choix de troisième tour (73e au total) des Hurricanes de la Caroline au dernier encan de la Ligue nationale de hockey a touché la cible à deux reprises et a fourni une mention d’aide.

Ses coéquipiers Matias Maccelli et Tanus Kristian ont également bien fait avec une récolte d’un but et une aide chacun. L’unique réussite du Kazakhstan est provenue du bâton d’Andrey Buyalskiy.

Devant les filets, Kari Piiroinen a effectué 21 arrêts dans la victoire, alors que Roman Kalmykov a reçu 31 tirs dans la défaite.

Le Kazakhstan tentera de signer un premier gain dans le tournoi préliminaire, lundi, face à la Suède. De son côté, la Finlande conclura la première étape du prestigieux événement, mercredi, contre la Suisse.