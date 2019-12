Laurence St-Germain boucle l’année avec un top-10

(Sportcom) – La skieuse Laurence St-Germain a réussi à conclure l’épreuve de slalom de la Coupe du monde de Lienz parmi le top-10, dimanche, en Autriche.

• À lire aussi: Laurence St-Germain désormais dans les cinq meilleures au monde

Cinquième à l’issue de la première manche, l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges a commis quelques erreurs à sa deuxième descente qui l’ont fait glisser au classement, où elle a finalement terminé au 9e rang.

Entreprendre la deuxième ronde au cinquième rang provisoire représentait une première pour la Québécoise. «Je ne cacherai pas que j’étais nerveuse! Je trouvais le temps long et j’avais hâte de voir mon résultat final», a dit St-Germain, qui a affiché un cumulatif de 1 min 51,52 s.

Il s’agissait de sa troisième Coupe du monde du calendrier en slalom, elle qui ne s’était pas qualifiée à Levi, en Finlande, et avait chuté à Killington, aux États-Unis. «J’ai eu une super bonne première descente. Mon objectif était d’attaquer dès le départ, parce que je trouvais que je m’étais retenue à Levi et à Killington. J’aurais voulu conserver ma 5e place et je suis un peu déçue d’avoir moins bien performé par la suite, mais je suis tout de même contente de mon résultat.»

Selon elle, quelques erreurs sont venues faire toute la différence et l’ont reléguée au 9e échelon à la fin de la journée. «Il y avait un changement de rythme vers la fin du parcours et je l’ai moins bien négocié. C’est là que j’ai perdu des points», a-t-elle expliqué.

L’Américaine Mikaela Shiffrin (1 min 48,89 s) a remporté sa deuxième médaille d’or en autant de jours à Lienz après avoir signé une victoire au slalom géant, samedi. La Slovaque Petra Vlhova (+0,61 seconde) et la Suisse Michelle Gisin (+1,72 seconde) ont complété le podium.

Avant le début de la campagne, Laurence St-Germain avait pour objectif de finir constamment dans le top-10. Si elle était tout près d'une médaille après la première ronde, l’athlète de 25 ans assure qu’elle n’y songeait pas vraiment avant la manche ultime. «J’essayais de ne pas trop y penser et je voyais seulement du positif à être cinquième. Avec du recul, je réalise que j’étais plus près que jamais d'un podium, mais je ne voulais pas me mettre de pression à ce moment-là», a mentionné St-Germain.

Elle reprendra l’action le 4 janvier prochain à la Coupe du monde de Zagreb, capitale de la Croatie, où elle espère bâtir sur sa performance. «J’ai goûté au top-5 et ça me motive pour le reste de la saison. J’ai beaucoup appris aujourd’hui et ça augure bien.»