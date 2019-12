Le Drakkar gardait le meilleur pour la fin

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a effectué toute une remontée pour renverser le Phœnix de Sherbrooke avec une victoire de 5-4, en prolongation, dimanche après-midi, devant 3804 amateurs réunis au Palais des sports Léopold-Drolet.

Tirant de l’arrière 4-2 en milieu de troisième période, les Nord-Côtiers n’ont jamais lâché prise face à l’équipe de tête du circuit Courteau et leur ténacité a fini par rapporter gros.

Le vétéran Charles-Antoine Giguère a réduit l’écart à un but avant de voir le Letton Raivis Kristians Ansons relancer le débat, en fin de troisième, grâce à son 7e but de la campagne, marqué en avantage numérique.

Demchenko, le héros

Meneur offensif des siens, la veille, avec une paire de buts, le Biélorusse Valentin Demchenko a finalement joué les héros avec le filet victorieux inscrit à la troisième minute de la période de prolongation.

« Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de caractère. Même si le début de match n’a pas été trop bon, ils ont su se ressaisir et n’ont jamais lâché et cela s’est bien terminé. Je suis bien content de l’effort », a résumé l’entraîneur-chef, Jon Goyens.

Nathan Légaré et Gabriel Fortier ont aussi déjoué le gardien Thomas Sigouin qui, avant d’accorder un premier but en deuxième période, avait blanchi le Drakkar pendant plus de 148 minutes de jeu.