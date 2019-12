Le président du conseil et chef de la direction de Reitmans est décédé

Jeremy H. Reitman, le petit-fils des fondateurs de l'enseigne montréalaise de vêtements Reitmans, est décédé à l'âge de 72 ans, a annoncé l'entreprise dimanche.

M. Reitmans occupait toujours les fonctions de président du conseil d'administration et de chef de la direction de Reitmans Canada.

Lui et son frère, Stephen F. Reitman, président et chef de l'exploitation de Reitmans, continuaient à diriger la destinée de l'enseigne fondée par leurs grands-parents, Herman et Sarah Reitman, en 1926. Ceux-ci avaient alors ouvert un commerce de vêtements pour femmes sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal.

Les deux fondateurs avaient agrandi leur entreprise au fil du temps, achetant une nouvelle boutique pour chacun de leurs enfants, incluant Jack Reitman, le père de Jeremy et Stephen, devenu président de Reitmans en 1970.

Aujourd'hui, Reitmans exploite 587 magasins au pays sous les bannières Reitmans (260), Pennigtons (112), RW & CO (81), Addition Elle (79) et Thyme Maternité (55).