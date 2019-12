Le top 100 de 2019

Les Québécois sont demeurés fidèles à leurs classiques cette année. À travers le Bye Bye, La Voix et autres District 31, une seule nouveauté apparaît au top 10 des émissions les plus regardées de 2019 : Alerte Amber.

Avec une moyenne de 1 525 000 téléspectateurs, la série-événement de TVA arrive au 10e échelon du palmarès, loin devant les autres fictions lancées au cours des 12 derniers mois, comme 5e rang (28e), Toute la vie (38e) et Une autre histoire (42e).Encore une fois, le Bye Bye domine le classement annuel. La diffusion du 31 décembre du rendez-vous humoristique a fracassé un record en ralliant 4 410 000 téléspectateurs.

Du côté des émissions régulières, toutes catégories confondues, La Voix arrive encore une fois au sommet. En fiction, District 31 remporte la palme.

Sans surprise, ICI Radio-Canada Télé et TVA dominent outrageusement le palmarès. RDS tire son épingle du jeu grâce au Super Bowl, et V peut remercier ses téléréalités Occupation double Afrique du Sud et L’amour est dans le pré.

Palmarès

1. Bye Bye 2018

Photo Courtoisie

ICI Télé, 4 410 000

La petite vie détenait l’ancien record de cotes d’écoute. Son épisode du 20 mars 1995 avait attiré 4 098 000 téléspectateurs.

2. Infoman 2018

ICI Télé, 2 592 000

3. Les coulisses du Bye Bye 2018

ICI Télé, 2 046 000

4. La Voix

Photo Agence QMI, Joël Lemay

TVA, 1 957 000

Malgré une légère baisse par rapport à 2018, la compétition vocale continue d’être l’émission régulière la plus regardée.

5. La fureur – spéciale 20 ans

ICI Télé, 1 899 000

Devant un tel succès d’audience, personne ne s’étonnera d’apprendre que Véronique Cloutier et Radio-Canada répéteront l’expérience samedi à 21 h.

6. Gala Artis

TVA, 1 843 000

La cérémonie pilotée par Jean-Philippe Dion et Maripier Morin conserve son titre du gala le plus populaire du calendrier.

7. District 31

Photo Courtoisie

ICI Télé, 1 690 000

En voyant ses cotes d’écoute augmenter de 200 000 téléspectateurs, la quotidienne de Luc Dionne devient la série de fiction numéro 1.

8. En direct de l’univers – Spéciale du jour de l’An

ICI Télé, 1 659 000

9. Prix Gémeaux

ICI Télé, 1 591 000

10. Alerte Amber

Photo Courtoisie, Yan Turcotte

TVA, 1 525 000

Une suite est attendue l’automne prochain. Intitulée Alertes, elle s’intéressera aux nouvelles enquêtes de l’Escouade pour personnes disparues.

11. Gala Les Olivier 2019

ICI Télé, 1 486 000

12. La rentrée TVA

TVA, 1 469 000

13. Célébration 2019

TVA, 1 459 000

14. À l’année prochaine 2018

ICI Télé, 1 437 000

15. Unité 9

Photo Courtoisie

ICI Télé, 1 418 000

Marie Lamontagne et compagnie ont tiré leur révérence en mars après sept saisons.

16. Révolution

Photo Courtoisie

TVA, 1 379 000

La compétition de danse a rallié 90 000 téléspectateurs de plus qu’en 2018.

17. Le tapis rouge du Gala Artis

TVA, 1 346 000

18. Gala de l’ADISQ

ICI Télé, 1 330 000

19. L’Échappée

TVA, 1 297 000

La série de Michelle Allen ne montre aucun signe de fatigue du côté des cotes d’écoute.

20. Les enfants de la télé – spéciale 10 ans

ICI Télé, 1 260 000

21. Les pays d’en haut

ICI Télé, 1 172 000

22. O’

TVA, 1 145 000

La famille O’Hara a quitté les ondes au printemps après huit saisons.

23. L’heure bleue

TVA, 1 124 000

24. Discussion avec mes parents

ICI Télé, 1 121 000

25. Boomerang

TVA, 1 098 000

26. En direct de l’univers – spécial rentrée

ICI Télé, 1 076 000

27. Ça commence bien l’année

TVA, 1 068 000

28. 5e rang

ICI Télé, 1 052 000

29. Prix Gémeaux – L’avant-gala

ICI Télé, 1 033 000

30. Tout le monde en parle

ICI Télé, 1 026 000

Quinze ans après son entrée en ondes, la grand-messe dominicale de Guy A. Lepage demeure au-dessus du million.

31. Les enfants de la télé

ICI Télé, 1 004 000

32. Ruptures

ICI Télé, 1 000 000

La série judiciaire avec Mélissa Désormeaux-Poulin a pris fin cet automne, en hausse de 110 000 fidèles par rapport à 2018.

33. Un zoo pas comme les autres

TVA, 996 000

34. Superbowl

RDS, 981 000

35. La magie des stars

TVA, 980 000

36. Lâcher prise

ICI Télé, 970 000

37. En direct de l’univers

ICI Télé, 970 000

38. Toute la vie

ICI Télé, 959 000

39. En tout cas

TVA, 957 000

40. Le monstre

ICI Télé, 947 000

41. Le bon docteur

TVA, 937 000

42. Une autre histoire

ICI Télé, 928 000

43. 1res fois

ICI Télé, 905 000

44. La vraie nature

TVA, 899 000

45. Bye Bye 2018 (rediffusion)

ICI Télé ,888 000

46. Studio G

TVA, 883 000

47. L’expérience Messmer

TVA, 879 000

48. Les honorables

TVA, 866 000

49. La facture

ICI Télé, 849 000

50. Gala de l’ADISQ – Tapis rouge

ICI Télé, 847 000

51. Le tricheur

TVA, 841 000

Le jeu animé par Guy Jodoin reste une valeur sûre pour TVA en semaine à 18 h 30.

52. Ça finit bien la semaine

TVA, 834 000

53. Face à face 2019

TVA, 825 000

54. Cheval-Serpent

ICI Télé, 822 000

Les danseurs de Danielle Trottier ont accroché leurs g-strings après deux saisons.

55. Le capitole : l’histoire se poursuit

TVA, 808 000

56. Infoman

ICI Télé, 798 000

57. Simon Leblanc – Tout court

TVA, 775 000

58. Occupation double Afrique du Sud – Gala

Photo Agence QMI, Steve Madden

V, 771 000

La saison la plus écoutée d’OD depuis son passage à V en 2017. Jay Du Temple a confirmé son retour aux commandes l’automne prochain.

59. La poule aux œufs d’or

TVA, 770 000

Depuis la rentrée, La poule n’est plus diffusée les mercredis, mais plutôt les jeudis. Ce qui explique peut-être pourquoi elle a perdu 150 000 téléspectateurs.

60. Bloopers TVA

TVA, 763 000

61. Gala Les Olivier – L’avant-gala

ICI Télé, 759 000

62. Spectacle Fête nationale (Montréal)

ICI Télé, 752 000

63. Au cœur de Révolution

TVA, 741 000

64. Simon Leblanc – Tout court (rediffusion)

TVA, 731 000

65. La dérape

TVA, 727 000

66. Vlog

TVA, 724 000

67. Les chefs

ICI Télé, 722 000

68. TVA Nouvelles – 18 h

TVA, 717 000

69. Grand spectacle Fête nationale (Québec)

Télé-Québec, 712 000

L’émission la plus regardée de Télé-Québec en 2019.

70. Lâchés lousses

TVA, 709 000

71. P-A Méthot : party 90

TVA, 708 000

72. Prière de ne pas envoyer de fleurs

ICI Télé, 703 000

73. Élections Canada 2019 – Le débat des chefs

ICI Télé, 700 000

74. 100 % Lemire

TVA, 697 000

75. O’ – Une histoire de famille

TVA, 692 000

76. Dans l’œil du dragon

ICI Télé, 691 000

77. 1res fois – Les meilleurs moments

ICI Télé, 686 000

78. Roue de fortune chez vous

TVA, 679 000

79. Sucré salé

TVA, 673 000

80. Infoman

ICI Télé, 668 000

81. Fédérales 2019

TVA, 666 000

82. En direct de l’univers – spécial de jour de l’An (rediffusion)

ICI Télé, 661 000

83. Occupation double Afrique du Sud – quotidienne

V, 657 000

84. Cinéma

TVA, 655 000

85. Animaux à la retraite

TVA, 652 000

86. Deuxième chance

ICI Télé, 651 000

87. La recrue

TVA, 647 000

88. Refuge animal

TVA, 643 000

89. Le show du Refuge

ICI Télé, 633 000

90. L’amour est dans le pré

V, 631 000

91. La petite vie

ICI Télé, 627 000

92. Bonne fête ComediHa!

ICI Télé, 627 000

93. Gala Québec cinéma

ICI Télé, 626 000

94. L’épicerie

ICI Télé, 618 000

95. Hockey des Canadiens

RDS, 610 000

96. Tout le monde aime

TVA, 606 000

97. TVA Nouvelles – Couverture spéciale inondations

TVA, 603 000

98. Plan B

ICI Télé, 603 000

99. Cinéma

TVA, 602 000

100. J.E.

TVA, 597 000

Source : Données confirmées de Numéris fournies par Deep Blue Canada. Période couverte : 31 décembre 2018 au 15 décembre 2019.