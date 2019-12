Les jus et cocktails de canneberges au banc d'essai

Petit fruit rouge bien d’ici, la canneberge est populaire durant les Fêtes. Si les sauces et gelées ont garni nos tablées de Noël, le jus de canneberges est aussi associé aux festivités. On l’apprécie avec des glaçons ou encore en cocktail alcoolisé. Cette semaine, les jus et les cocktails de canneberges sont au banc d’essai.

30 jus/cocktails/boissons de canneberges ont fait l’objet du banc d’essai. Les jus de canneberges contenant un autre fruit (ex. jus de canneberges et framboises) ont été exclus du banc d’essai. La teneur en sucres et les listes d’ingrédients ont été comparées. La présence de multiples additifs alimentaires et d’édulcorants a fait perdre des points.Les valeurs nutritives varient, par portion de 250 ml (1 tasse) :

De 10 à 140 calories

De 3 à 34 g de glucides (1 à 34 g de sucres)

De 0 à 55 mg d’édulcorant

De 0 à 6 g de polyalcool

De 0 à 4 g de fibres

Les meilleurs choix

En tête de liste du palmarès figurent les jus 100 % purs à diluer. Afin de les comparer aux produits prêts à boire, la valeur nutritive a été ajustée pour un volume de 250 ml de jus préparé selon la recette du fabricant. Avec une teneur en sucres de 2 à 3 g, les trois jus fabriqués au Canada suivants : jus de canneberge 100 % pur Patience fruit & co., jus de canneberge pressée à froid non dilué Terra Beata Farms, jus de canneberge non fait de concentré, sans sucre ajouté Tradition vision santé se classent les premiers. Suit de près le jus canneberge pure, fait de jus à 100 % Lakewood fabriqué aux États-Unis qui apporte 1 g de sucres en plus. Ces jus se démarquent par une liste d’ingrédients parfaite (canneberges uniquement). Ils sont dans les moins sucrés du banc d’essai.

Et les jus prêts à boire ? Avec 9 g et 10 g de sucres respectivement, le jus de canneberges R.W. Knudsen et pur jus de canneberge fait de canneberges pressées et jus de canneberges concentré Black River sont les moins sucrés de leur catégorie. La simplicité de leur liste d’ingrédients rappelle les jus à diluer. Le jus de canneberge sans sucre ajouté ni édulcorant Oasis Hydra Fruit est intéressant, car il contient 11 g de sucre par portion, ce qui est sous la moyenne. Sa liste d’ingrédients démontre la présence d’autres jus de fruits et d’un additif alimentaire, l’acide citrique.

Jus, cocktail ou boisson ?

Le terme « jus » est encadré par le Règlement sur les aliments et les drogues. Entre autres, un jus doit contenir le jus du fruit qui est nommé et peut contenir un ingrédient édulcorant et un agent de conservation. Le jus ne contient pas de sucre ajouté. Si du sucre (du glucose-fructose par exemple) ou plus d’un édulcorant (sucralose, acésulfame-K, etc.) sont ajoutés, le produit s’appellera alors « cocktail », « boisson » ou « punch ».

Le fruit à boire, une « boisson » pas comme les autres

La boisson aux canneberges a+ superfruit se démarque des autres produits du marché. Le procédé unique de fabrication (on l’appelle le fruit à boire puisque l’on consomme le fruit en entier transformé en jus, additionné d’eau d’érable biologique) explique sa teneur en fibres intéressante, soit 4 g par portion. Source intéressante d’antioxydants, cette boisson ne se consomme pas comme les autres, vu son prix, on évite d’en faire des cocktails alcoolisés.

Les moins bons choix

Avec 31 g de sucre par portion, le cocktail de canneberges Compliments figure parmi les plus sucrés du banc d’essai. En deuxième ingrédient, on trouve le glucose-fructose. Il est suivi de près par le cocktail aux canneberges blanches Compliments, qui contient 30 g de sucre par portion. On note pour lui aussi du sucre comme deuxième ingrédient après l’eau.

Le cocktail à la canneberge Minute Maid a pour troisième ingrédient du sucre/glucose-fructose et il fournit 32 g de sucre par portion. Il se classe dans les moins bons choix.

Certains jus semblent de bons choix considérant l’absence de sucre dans leurs listes d’ingrédients. Pourtant, le sucre libre contenu dans le jus est métabolisé comme du sucre. Plusieurs sont des mélanges de jus de canneberges (naturellement peu sucré) avec d’autres types de jus plus sucrés (comme le jus de raisins ou de pommes) ce qui explique leurs teneurs accentuées en sucres. Par exemple, le mélange de jus à 100 % à saveur de canneberge blanche, sans sucre ajouté, Ocean Spray est le plus sucré du banc d’essai avec 34 g de sucre par portion, soit l’équivalent d’environ 8 cuillères à thé de sucre.

Les versions hypocaloriques et diètes, un meilleur choix ?

Bien que ces boissons contiennent peu de sucre, la présence d’édulcorants tels que l’acésulfame-k, le sucralose et l’érythritol rendent ces choix moins intéressants. Les versions allégées apportent entre 10 à 40 calories et de 1 à 10 g de sucres. On note une liste d’ingrédients plus longue que les autres jus et boissons similaires, notamment l’ajout d’additifs alimentaires, comme le citrate de sodium et l’acide fumarique, ce qui leur fait perdre des points. Le Slim tornade de canneberges SunRype et le cocktail aux canneberges hypocalorique Ocean Spray affichent des listes d’ingrédients qui s’allongent avec de multiples additifs alimentaires et édulcorants. Ils ne sont pas considérés de bonnes options.

