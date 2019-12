«Nous n’avons pas appris notre leçon» -Shea Weber

Shea Weber a connu un match pénible contre les gros canons des Panthers, Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau et Evgenii Dadonov. Après le match, le capitaine a parlé à ses coéquipiers sur l’urgence de resserrer le jeu défensif. Il a exprimé le même message devant les journalistes.

« La même situation s’est répétée en deux soirs. Nous n’avons pas appris la leçon après notre défaite à Tampa. Il faut resserrer notre défense. Le point positif, c’est qu’on s’est battu jusqu’à la fin. Mais ce n’est pas de cette façon qu’on va gagner des matchs. On a deux jours pour se réajuster et pour rebondir en Caroline. »

– Shea Weber

Auteur d’un but et une passe dans ce revers contre les Panthers, Tomas Tatar a aussi frappé sur le clou du jeu défensif.

« Nous devrons resserrer notre jeu défensif. Nous donnons trop de buts, nous devons aider Carey. Il n’y a rien de mal à gagner un match 2 à 1. Nous devons accorder moins de buts. Quand tu marques quatre ou cinq buts sur la route, tu devrais gagner. C’est difficile. »

– Tomas Tatar

Jeff Petry a aussi reconnu que le jeu défensif de son équipe est trop brouillon depuis le départ pour la Floride. En deux matchs, le CH a marqué neuf buts, mais ses rivaux ont touché la cible à 11 reprises. Au classement, c’est zéro point sur une possibilité de quatre.

« Il faut retrouver cette énergie du désespoir pendant 60 minutes et surtout limiter les chances de marquer de l’adversaire. Ce n’est pas une question d’être plus ennuyant, mais d’être intelligent avec la rondelle. Pour le moment, nous ne sommes pas tous sur la même longueur d’onde et l’adversaire en profite. Ce sont les petits détails qui font souvent la différence, et ces petits détails on les oublie actuellement. »

– Jeff Petry