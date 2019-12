Plus que trois jours pour micropucer votre animal

Les propriétaires de chat, chien et lapin de Montréal et Laval ont encore quelques heures pour se conformer aux nouvelles réglementations concernant le micropuçage et la stérilisation de leur animal de compagnie.

À compter du 1er janvier 2020, tous les chats, chiens et lapins devront être stérilisés et tous les chiens et chats devront être micropucés dans l'ensemble des arrondissements de Montréal et à Laval.

Les deux villes imposent de telles mesures afin de contrôler le nombre d’animaux errants et la population animale.

Dès le 1er janvier, les contrevenants s’exposent à des amendes si jamais leur chat ou leur chien prend la fuite et est retrouvé par une fourrière.

À Montréal, cette amende sera de 300 $, tandis qu’à Laval, elle sera de 100 $.

Le micropuçage consiste à insérer une puce de la grosseur d’un grain de riz entre les omoplates des chats et des chiens.

Avec son code unique à 15 chiffres, la micropuce permet de retrouver facilement le propriétaire d’un animal en cas de perte.

Si la SPCA offre ce service pour 45 $, il est possible de faire micropucer votre animal chez un vétérinaire ou dans une animalerie pour, en moyenne, 50 à 100 $.